Programa de Parcerias Splashtop Decola nas Américas com Nomeação de Chefe de Canal

A empresa expande o foco do canal para atender à crescente demanda por soluções de suporte e acesso remoto voltados para trabalho e educação a qualquer hora e em qualquer lugar

SAN JOSÉ, Califórnia, 15 de setembro de 2021 — A Splashtop, líder em soluções de acesso remoto e suporte remoto de última geração, anunciou hoje que está ampliando o seu programa de parcerias para as Américas com a adição de Justin Windsor como chefe de canal das Américas. A nomeação de Windsor marca um passo significativo no objetivo da empresa em atender à crescente demanda por soluções de acesso e suporte remoto, bem como para fomentar parcerias com parceiros, VARs e MSPs.

Windsor se junta à Splashtop vindo da Zadara, uma empresa de tecnologia da informação e serviços, onde ele atuava como gerente de canal. Ele possui mais de uma década de experiência em gerenciamento de vendas com usuários finais de setores corporativos, educacionais e governamentais.

“Como aprendemos nos últimos 18 meses, o acesso digital remoto e híbrido é fundamental para o sucesso atual e futuro de qualquer negócio ou ambiente de ensino”, disse Grant Murphy, Chefe de Vendas das Américas da Splashtop. “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Justin neste novo cargo, onde ele será responsável por expandir e supervisionar nossos canais de revenda, incluindo parceria, VARs e MSPs em todas as Américas para conhecer as novas realidades de como nós trabalhamos e aprendemos.”

“Estou muito animado para me juntar à Splashtop e expandir ainda mais o programa de canais da empresa”, disse Windsor. “Este é um momento empolgante para ingressar em uma empresa que está em meio de um imenso crescimento, com um produto excepcional, no momento perfeito da história para soluções remotas.”

Com o aumento do trabalho remoto aumentando os riscos de segurança cibernética, Splashtop investiu fortemente na sua infra-estrutura de segurança , e formou um Conselho Consultivo de Segurança repleto dos principais especialistas em segurança cibernética da actualidade. As soluções de acesso remoto e suporte remoto Splashtop cumprem ou apoiam a conformidade com as normas e regulamentos da indústria e do governo, incluindo SOC 2, GDPR, CCCPA e HIPAA.

As soluções Splashtop são utilizadas por mais de 200.000 empresas e 30 milhões de utilizadores finais em todo o mundo, incluindo grandes bancos, forças da lei, instituições educacionais, agências governamentais, governos locais e empreiteiros governamentais. As suas soluções estão frequentemente entre as melhores cotadas em sites de revisão de terceiros e a empresa tem a melhor pontuação de Promotora Net da indústria.

