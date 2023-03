Splashtop Nomeada Vencedora nos IT Europa Channel Awards 2022

IT Europa reconhece Splashtop como a Solução de Aplicação Vertical do Ano, para um projeto inovador envolvendo soluções de Internet das Coisas (IoT) suporte Remoto e Realidade Aumentada (AR).

CUPERTINO, Califórnia., 24 de Maio de 2022 - Hoje, Splashtop está a celebrar a sua recente vitória nos IT Europa Channel Awards, para melhor Solução de Aplicação Vertical do Ano. O prémio reconhece o Splashtop pela sua inovadora aplicação de cliente com Peter Pane grupo de restaurantes e Paniceus Systems, o seu fornecedor de serviços de TI.

A Paniceus Systems usou Splashtop Enterprise e Realidade Aumentada soluções para avançar com as suas capacidades de suporte remoto, permitindo-lhes reduzir drasticamente o tempo de viagem e os custos associados ao suporte de 46 locais Peter Pane na Alemanha e na Áustria. As melhorias resultantes na eficiência melhoraram a experiência do suporte ao cliente e reduziram drasticamente o tempo de inactividade do dispositivo em 50%, tudo isto mantendo a conformidade com o GDPR.

O premiado Splashtop's Suporte Remoto com Realidade Aumentada soluções permitem às organizações poupar custos e aumentar a satisfação dos clientes:

Resolver bilhetes de suporte mais rapidamente - Quer ajudando um utilizador final directamente através da plataforma de suporte tudo-em-um intuitiva do Splashtop, quer alavancando Splashtop AR para orientar visualmente o pessoal no local para a resolução, as TI podem melhorar dramaticamente as métricas de suporte, tais como os Tempos Médios de Manipulação (AHT) e as Taxas de Correcção da Primeira Vez (FTFR).

Reduzir o tempo de inatividade dos dispositivos IoT - Obtenha acesso 24 horas por dia sem acompanhamento para dar suporte a dispositivos IoT no momento necessário, incluindo computadores móveis, quiosques, sinalização digital, sistemas de Ponto de Venda (POS), e Dispositivos de Registro Eletrónico (ELD).

Visitas ao local - Capacitar técnicos remotos experientes com uma ferramenta interativa de RA para orientar virtualmente o pessoal não técnico no local para resolver mais rapidamente questões tecnológicas no local.

"Os IT Europa Channel Awards 2022 incluíram uma série de novas categorias uma vez mais para refletir como o nosso sector está mudando e é brilhante vê-los ganhando suporte ano após ano, uma vez que os vendedores e parceiros optam por entrar neste processo de prêmios para ganharem reconhecimento do sector. Estamos entusiasmados por ver a Splashtop, entre os muitos vencedores de mérito," disse Michael O'Brien Diretor Geral - IT Europa.

Todos os anos, os IT Europa Channel Awards - anteriormente conhecidos como os European IT & Software Excellence Awards - reconhecem os principais fornecedores de soluções, vendedores, Fornecedores de Serviços Gerenciados (MSPs), Revendedores de Valor Acrescentado (VARs), Integradores de Sistemas, e Distribuidores pela sua excelência nos canais europeus.

"É verdadeiramente uma honra para nós sermos reconhecidos como a Solução de Aplicação Vertical do Ano. A aplicação Peter Pane é um exemplo perfeito de como a tecnologia pode não só melhorar, mas também reinventar a forma como trabalhamos e fazemos transações uns com os outros, independentemente da localização física", disse Alexander Draaijer, Diretor Geral da Splashtop EMEA. "Estamos gratos à IT Europa por esta distinção, e ao nosso cliente Paniceus Systems por nos confiar este projeto pioneiro".

O Splashtop's Augmented Reality Remote Support Software permite aos técnicos remotos ver e resolver facilmente problemas tecnológicos no local de trabalho de forma mais rápida para reduzir o tempo de inactividade e os custos operacionais, aumentar a produtividade e melhorar a satisfação do cliente/empregado. A Paniceus Systems e Peter Pane foram dos primeiros utilizadores a utilizar a solução juntamente com Acesso Remoto IoT & Suporte.

"A coisa mais importante para nós era ter uma solução segura, intuitiva e fácil de usar", disse Björn Runge, Chefe de TI da Paniceus Systems, fornecedor de TI para restaurantes Peter Pane. "A Splashtop é tão fácil em todos os aspectos - implementação, implementação em locais, configuração personalizada conforme necessário. Com o Splashtop AR, posso dar suporte aos usuários virtualmente, apontar para itens na tela e fazer anotações no vídeo compartilhado. Torna o suporte muito mais fácil. Eu recomendaria a Splashtop a qualquer pessoa".

Splashtop é um fornecedor líder de acesso remoto seguro e soluções de suporte para pequenas e médias empresas (PMEs), bem como para grandes empresas, em todas as verticais a nível global, incluindo Media & Entertainment, Financial Services, Retail & Hospitality, Transportation e muito mais. Splashtop foi recentemente reconhecido com o prémio 2022 Top Product Award da TrustRadius, um prémio baseado inteiramente no feedback dos clientes. Para saber mais, visita Splashtop.com.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em acesso e suporte remoto seguro. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma "experiência presencial" que é tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global instantâneo com acesso directo a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Saiba mais em .