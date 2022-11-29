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Splashtop Nomeada Melhor Software List Award da TrustRadiuss em 2022

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

A TrustRadius reconhece a Splashtop como uma vencedora da Overall Best Software List, com base em revisões excepcionais e feedback dos clientes para o acesso remoto seguro e soluções de suporte da Splashtop.

CUPERTINO, Califórnia - 2 de Novembro de 2022 - Splashtop, um líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - em qualquer parte do mundo, anunciou hoje que foi premiado como o 2022 Best Software List Award da TrustRadius, uma das 10 melhores plataformas de revisão de software a nível mundial.  Este ano, Splashtop ganhou vários prémios baseados no mérito através da TrustRadius, incluindo o Melhor Classificado, Líder de Soluções, Melhor Valor e Melhor Conjunto de Funcionalidades.

"A Splashtop foi selecionada para a Lista do Melhor Software de 2022 como o mais adequado para todos os segmentos de mercado: pequenas, médias e grandes empresas ", disse Megan Headley, Vice-Presidente de Pesquisa da TrustRadius. "Estes prêmios são baseados diretamente no feedback dos seus clientes. Os clientes da Splashtop em todos os segmentos destacam a sua funcionalidade de acesso SOS para dar aos técnicos remotos acesso tanto aos dispositivos atendidos como aos não atendidos".

Eis o que os clientes do Splashtop verificados estão a dizer na TrustRadius:

  • "Usamos a Splashtop em toda a nossa empresa para acessar nosso CRM, sistemas de música e computadores que usamos no local em eventos. Isso permite acessar nossos dados com segurança para manter o nosso negócio funcionando sem problemas e com eficiência. É extremamente fácil de usar, e é muito simples alternar entre contas para acessar a diferentes estações de trabalho". Diretor Geral, Cutting Edge Entertainment (Entretenimento, 11-50 empregados)

  • "Usamos a Splashtop para dar suporte a uma mão-de-obra híbrida (remota e presencial) em crescimento. Os departamentos de TI são os usuários e gestores da Splashtop. Ajudamos os empregados em casa, bem como em outros locais, para poupar tempo de condução e tempo de interrupção. A Splashtop até nos permitiu diagnosticar e reparar tablets e telefones remotos". Administrador em Tecnologias de Informação (Empresa Bancária, 51-200 empregados)

  • "Uma grande questão na Splashtop é como todos os dados ficam dentro das redes de todos, em vez de ficarem em laptops de viagem. A boa higiene cibernética consiste em várias camadas e a Splashtop é uma parte importante da nossa postura de segurança, tanto internamente como para os nossos clientes". Consultor Tecnológico, ATC Tech Inc. (Serviços de Tecnologia da Informação &, 1-10 empregados)

  • "O nosso departamento de TI usa a Splashtop para acessar remotamente todas as máquinas do nosso campus para dar suporte aos usuários finais. Isto ajudou a elevar o controle remoto para as máquinas dos usuários para resolver problemas. Isto nos poupa muito tempo. Não tivemos que ir para o campus para entrar fisicamente nas máquinas. Também utilizamos para algumas correções de atualizações quando a nossa solução de implementação estava inativa". Arquiteto de Serviços ao usuário, Colégio de San Juan (Gestão Educativa, 501-1000 funcionários)

"Estamos gratos à nossa comunidade de usuários por nos recomendar, e à TrustRadius por este reconhecimento", disse Mark Lee, diretor executivo principal da Splashtop. "Nos orgulhamos de ter os produtos mais fáceis de usar disponíveis e uma experiência inigualável para o cliente".

Experiência otimizada do usuário remoto

A Splashtop conecta as pessoas a computadores, aplicações e contas, onde quer que elas estejam - de forma simples, econômica e segura. Os usuários desfrutam das capacidades de alto desempenho de que necessitam para trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, com qualidade HD de 4k, ligações rápidas em tempo real, e taxas de quadros de até 60 fps.

Plataforma segura e rica em funcionalidades

As equipas de help desk de TI e os Managed Service Providers podem gerir e prestar suporte a equipas distribuídas facilmente com a plataforma tudo-em-um de acesso remoto e suporte, disponível tanto na cloud como on-prem. A Splashtop permite mais possibilidades para trabalho remoto seguro, com fluxos de ligação simplificados e maior eficiência para técnicos de help desk e utilizadores finais. A Splashtop torna a segurança uma parte fundamental do acesso remoto, com ligações encriptadas e acesso a computadores e aplicações baseado em permissões.

Contratos e preços simples

A Splashtop oferece contratos transparentes, simples, com preços claros e sem aumentos de preços surpresa. Quando os usuários precisam de ajuda, eles gostam do incomparável serviço ao cliente que a Splashtop dá - disponível por e-mail, chat, e suporte telefônico ao vivo - para ajudar a resolver problemas e voltar ao trabalho rapidamente.
Para saber mais sobre as soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop, visite Splashtop.com ou leia as avaliações na TrustRadius.


Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam e agilizam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alto desempenho com qualidade de 4K a 60 fps; recursos e conformidade de segurança avançados; um aplicativo para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global. Splashtop.com

Sobre a TrustRadius

A TrustRadius é a plataforma de pesquisa e análise mais confiável para os líderes de negócios encontrarem e selecionarem o software certo para as suas necessidades. Os decisores de várias indústrias dependem das orientações e pesquisas verificadas em pares da TruStradius. Os fornecedores se envolvem e convertem compradores de alta intenção contando as suas histórias únicas através de avaliações completas. Mais de 12 milhões de visitantes por ano criam e interagem com conteúdo de avaliações de alta qualidade e dados da TrustRadius.com. Com sede em Austin, TX, a TruStradius foi fundada por empreendedores de sucesso e tem o apoio da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.