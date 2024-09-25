A Splashtop junta-se à Associação de Segurança Inteligente da Microsoft
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CUPERTINO, CA, Estados Unidos - 25/09/2024 - A Splashtop Inc. anunciou hoje que se tornou membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), um ecossistema de fornecedores independentes de software (ISVs) e provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs) que integraram suas soluções à tecnologia Microsoft Security para melhor defender nossos clientes mútuos contra um mundo de crescentes ameaças cibernéticas.
Com milhões de utilizadores, a Splashtop permite que as empresas melhorem a segurança e a eficiência em ambientes de trabalho híbridos e remotos. Reconhecido pela sua experiência de utilizador sem atritos e pela sua forte segurança, o Foxpass cloud RADIUS da Splashtop proporciona controlos de acesso precisos para proteger as redes Wi-Fi contra utilizadores não autorizados e ciberataques. Através da integração perfeita com Microsoft Intune, os utilizadores podem obter uma autenticação baseada em certificados através de Microsoft cloud PKI ou Foxpass certificados, enquanto desfrutam de uma implementação e manutenção simplificadas. Como membro da Associação de Segurança Inteligente da Microsoft, a Splashtop está alinhada com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário de TI de hoje.
"Acreditamos firmemente que a segurança não deve ser complicada", afirmou Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. Foxpass cloud O RADIUS torna a autenticação baseada em certificados (CBA) simples e acessível para as equipas de TI, aproveitando os sistemas Microsoft existentes para cobrir as redes wi-fi com uma camada adicional de segurança. Estamos entusiasmados em colaborar com a MISA para oferecer soluções de segurança aprimoradas. Ao trabalharmos juntos, capacitamos as organizações a se concentrarem no crescimento e na inovação, confiantes de que seus ambientes de TI são gerenciados e seguros."
"A Associação de Segurança Inteligente da Microsoft transformou-se num ecossistema vibrante composto pelos fornecedores de software de segurança mais fiáveis e de confiança em todo o mundo", afirmou Maria Thomson, Diretora da Associação de Segurança Inteligente da Microsoft. "Os nossos membros, como a Splashtop, partilham o compromisso da Microsoft com a colaboração na comunidade de cibersegurança para melhorar a capacidade dos nossos clientes de prever, detetar e responder mais rapidamente às ameaças à segurança."
Criada em 2018 para reunir líderes da Microsoft, ISVs e MSSPs, a MISA concentra-se em colaborar para combater ameaças à segurança e criar um ambiente mais seguro para todos. Sua missão é fornecer soluções de segurança inteligentes e líderes do setor que trabalham juntas para ajudar a proteger as organizações na velocidade e escala da IA em um cenário de ameaças cada vez maior.
Os parceiros que estiverem interessados em saber mais podem visitar o sítio Web da MISA: Associação de Segurança Inteligente da Microsoft.
Sobre a Splashtop:
A Splashtop é líder em solu�ções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
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