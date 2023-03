Splashtop expande sua equipe executiva com Michelle Burrows como CMO e Grant Murphy como VP de vendas das Américas

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de apoio remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem Splashtop baseada na nuvem, segura e de fácil gestão do acesso remoto está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.