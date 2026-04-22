CEO da Splashtop Mark Lee Nomeado Finalista de Empreendedor do Ano® 2026 na Bay Area
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A honra de ser finalista reflete uma carreira definida pela resiliência, inovação e impacto a longo prazo em transformação móvel, na cloud e impulsionada por IA
CUPERTINO, Calif., 22 de abril de 2026 – Splashtop Inc., um fornecedor global de soluções que impulsionam o trabalho distribuído e seguro, anunciou hoje que o CEO e cofundador Mark Lee foi nomeado finalista de Empreendedor do Ano® 2026 na área da Bay. O prestigiado programa, fundado pela Ernst & Young LLP (EY US), reconhece visionários audazes que lideram negócios bem-sucedidos através de inovação, resiliência e criação de valor.
O Lee foi selecionado pelo seu espírito empreendedor ao longo de mais de duas décadas, definido pela sua capacidade de identificar pontos de mudança cedo, realinhar o negócio para se ajustar às condições em transformação e executar com foco e disciplina a longo prazo. A sua experiência abrange sucessivas ondas de mudança tecnológica, desde a computação móvel e em cloud até ao atual cenário dominado por IA, onde ele consistentemente adaptou o negócio em resposta às exigências do mercado em mudança. A sua carreira inclui trabalho inicial de engenharia na Intel, a fundação e o sucesso da OSA Technologies, e o crescimento e evolução contínua da Splashtop numa organização global que serve mais de trinta milhões de utilizadores.
"Estou profundamente honrado por este reconhecimento." Como engenheiro, sou movido pela curiosidade e pelo desejo de resolver problemas reais. Tive a oportunidade de construir várias empresas e ajustar a direção à medida que o mundo mudava. O que tornou isso significativo é fazer isso com pessoas em quem confio e continuar a desenvolver soluções para os ambientes cada vez mais complexos em que as organizações operam hoje.
Sob a liderança de Lee, a Splashtop redefiniu o seu papel no mercado, expandindo-se do acesso remoto para operações de TI mais amplas e gestão autónoma de endpoints. As soluções da empresa ajudam as organizações a simplificar fluxos de trabalho, reforçar a segurança e apoiar os funcionários distribuídos com maior eficiência. Mark fundou e lidera a Splashtop com os seus três co-fundadores e antigos alunos do MIT, Thomas Deng (EVP Gestão de Produtos), Philip Sheu (CTO) e Robert Ha (COO).
O programa Empreendedor do Ano celebrou 40 anos e mais de 11.000 empreendedores nos Estados Unidos, antes de expandir globalmente. Os finalistas são selecionados por um painel independente de jurados e representam um grupo distinguido de líderes que moldam o futuro das suas indústrias. Os vencedores dos prémios regionais serão anunciados ainda este ano e avançarão para competir a nível nacional.
Resumo de Notícias
Mark Lee é o CEO e co-fundador da Splashtop, uma empresa global que alimenta o trabalho seguro e distribuído
Mark Lee foi nomeado finalista do prêmio Entrepreneur Of The Year® 2026 Bay Area pela Ernst & Young
Mark Lee fundou a OSA Technologies, adquirida por mais de $100 milhões
Mark Lee fundou e lidera a Splashtop com os cofundadores Thomas Deng, Philip Sheu e Robert Ha
Sob a liderança de Mark Lee, a Splashtop cresceu para servir mais de trinta milhões de usuários em todo o mundo
A liderança da Splashtop está focada em segurança, desempenho e experiência do cliente em acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints
Mark Lee é um empreendedor conhecido por liderar empresas através de grandes mudanças tecnológicas e construir negócios voltados para o cliente a longo prazo
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.