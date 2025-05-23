O Splashtop AR Torna o Suporte Remoto Hands-Free através do RealWear
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A compatibilidade com o RealWear leva o Splashtop AR a ambientes de trabalho perigosos para simplificar a resolução remota de problemas e reforçar a conformidade com a OSHA.
CUPERTINO, CA - 28 de janeiro de 2025 - A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, hoje torna o Splashtop Augmented Reality (AR) handsfree compatível com o RealWear, permitindo suporte remoto completo para ambientes perigosos, incluindo petróleo e gás, manufatura, serviços públicos e energia, construção e muito mais. A combinação do Splashtop AR com os óculos inteligentes RealWear oferece apoio especializado aos trabalhadores da linha da frente para diminuir os riscos de manutenção, reduzir os custos das reparações no local e melhorar a segurança até 70% em ambientes de petróleo e gás.
Avarias de equipamentos e tempos de inatividade em armazéns, zonas de trabalho industrial ou plataformas petrolíferas são dispendiosos e arriscados de reparar. O Splashtop AR com RealWear permite que os especialistas externos vejam o que os técnicos locais vêem e os guiem sem problemas através da reparação do equipamento a partir de qualquer lugar. Usando os óculos inteligentes RealWear, os trabalhadores no local podem visualizar anotações ao vivo e se comunicar com especialistas remotos como se estivessem lado a lado. Permitir que o trabalho de reparação mais seguro e rápido seja feito completamente mãos-livres reduzirá o tempo de inatividade, bem como atenderá às necessidades de segurança em espaços perigosos e aumentará a conformidade com a OSHA em três áreas principais:
Identificação e Avaliação de Perigos— Os trabalhadores podem documentar e comunicar perigos de forma totalmente prática, facilitando avaliações rápidas e ações corretivas.
Treinamento e Educação—Ideal para sessões de treinamento remoto, os especialistas podem orientar os trabalhadores através de procedimentos usando anotações de RA para garantir a compreensão e o cumprimento dos protocolos de segurança.
Operações em Espaços Confinados—Os trabalhadores podem receber assistência e supervisão remotas através do seu dispositivo RealWear, garantindo a conformidade com os procedimentos de segurança em espaços confinados.
"A maioria das soluções remotas são projetadas para um ambiente de escritório tradicional. Splashtop AR permitiu aos trabalhadores no local e aos técnicos remotos colaborarem em tempo real, como se estivessem na mesma sala", afirmou Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. "Disponibilizar o Splashtop AR no RealWear será um divisor de águas para as empresas em ambientes perigosos, dando-lhes acesso mãos-livres a técnicos remotos quando mais precisam. Esta solução reduzirá o tempo de inatividade e manterá a produtividade, ao mesmo tempo que melhora as práticas de segurança durante trabalhos de manutenção e reparação arriscados, mas importantes."
O Splashtop AR via RealWear inclui as principais caraterísticas:
Compartilhamento de câmera e comunicação VoIP—Os usuários podem compartilhar o acesso ao feed da câmera ao vivo com um técnico remoto e participar de chamadas de voz diretamente no aplicativo, simplificando a colaboração de suporte remoto.
Anotações interativas de RA bidirecionais—Os técnicos remotos podem fazer anotações diretamente no feed da câmera ao vivo desenhando, destacando ou adicionando texto, permitindo orientação visual e instruções para os trabalhadores no local em tempo real.
Suporte à Transferência de Arquivos—Os arquivos e as instruções podem ser enviados diretamente aos usuários finais de qualquer lugar, para que eles possam receber os recursos necessários para resolver problemas rapidamente.
Controle Remoto da Lanterna—As equipes de suporte externo podem controlar a lanterna no dispositivo do trabalhador no local para melhorar a visibilidade em condições de pouca luz.
Gravação da Sessão—Os usuários podem capturar e armazenar imagens de vídeo da sessão de suporte remoto para futuras necessidades de solução de problemas, treinamento, documentação ou auditoria.
Splashtop AR para RealWear está disponível para cloud e agora no local.
Para mais informações sobre as soluções Splashtop AR, visita https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo.