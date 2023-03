Splashtop e Bridge Digital Fazem Parceria para Fornecer Acesso Remoto e Suporte ao Setor de Mídia e Entretenimento

Oferecendo fluxos de trabalho seguros, de alto desempenho com baixa latência, e suporte remoto de TI para permitir uma experiência produtiva de trabalho em qualquer lugar para M&E

Cupertino, CA e Nashville, TN - 9 de Dezembro de 2021 - Splashtop, Inc., líder em acesso remoto seguro e soluções de suporte, e Bridge Digital, Inc., especialistas em fluxos de trabalho de vídeo digital e as tecnologias para os fazer funcionar, anunciaram uma parceria para fornecer aos clientes da Splashtop baseados na nuvem e on-premise soluções para os meios de comunicação e entretenimento da Bridge Digital (M&E).

“A Splashtop oferece acesso remoto altamente seguro, que é o recurso e o requisito mais importante ao trabalhar com nossos clientes”, disse Mickey Charles, da Bridge Digital. “Pesquisamos continuamente soluções que são eficazes internamente e fornecem produtos de fluxo de trabalho eficientes para nossos clientes. Existem produtos no mercado hoje que afirmam ter alta segurança ao lidar com clientes, mas eles têm alguns buracos. Somos especialmente diligentes em quais ferramentas usamos e recomendamos ao acessar remotamente um cliente. A Splashtop oferece o nível mais alto de segurança do produto que nós e nossos clientes apreciamos.”

O Splashtop permite trabalho remoto seguro e de alta qualidade e suporta desenhado para M&E empresas para aceder a computadores e software topo de gama a partir de qualquer dispositivo. A indústria M&E, em particular, precisa de aceder remotamente a software intensivo em recursos para edição, renderização, transmissão, sincronização áudio-vídeo, efeitos visuais, efeitos sonoros, pintura, escultura, e outras actividades de pós-produção. Splashtop ajuda a ligares-te em segurança a computadores locais para trabalhar e colaborar sem problemas - com capacidades de alto desempenho incluindo 4k streaming até 60 FPS enquanto minimizas automaticamente a latência. O Splashtop também está totalmente optimizado para a aceleração da GPU NVIDIA e AMD e CPUs Intel.

"Em 2020, os estúdios tiveram de adoptar rapidamente o trabalho remoto como uma solução de band-aid para fechar fechaduras e escritórios fechados. Mais de um ano depois, ainda é uma necessidade, mas o foco mudou from adopting trabalho remoto to optimizing o fluxo de trabalho remoto", disse Justin Windsor, Chefe do Canal de Splashtop. "Estamos entusiasmados por a Bridge Digital se ter juntado à nossa comunidade de parceiros e estamos ansiosos por entregar as nossas soluções aos clientes da M&E".

Sobre Splashtop:

Splashtop Inc. fornece acesso remoto seguro e software e serviços de apoio remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em cloud, segura e facilmente gerida pela Splashtop está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global. Visita Splashtop.com para mais informações.

Sobre Bridge Digital Inc:

Bridge Digital Inc. ajuda empresas da indústria do entretenimento & a criar, gerir, distribuir e rentabilizar os seus activos de vídeo de forma mais eficaz. As nossas soluções cobrem todo o fluxo de trabalho dos media digitais, desde a ingestão até à entrega final. O nosso foco é o uso estratégico da tecnologia para acelerar os teus fluxos de trabalho, expandir as tuas capacidades e melhorar a qualidade para um melhor retorno do teu investimento.