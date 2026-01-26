Suporte remoto e Webinar do AEM
Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Splashtop Remote Support
Data: 18 de junho de 2025
Horário: 9:30am PT / 12:30pm ET / 5:30pm GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: Descobre como tirar o máximo proveito da solução Splashtop Remote Support neste webinar desenhado exclusivamente para novos utilizadores. A nossa equipa de especialistas do Product team vai mostrar funcionalidades poderosas, partilhar dicas e truques e demonstrar as melhores práticas para te ajudar a otimizar a tua experiência.
Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, vais aprender sobre:
Explora funcionalidades chave, funcionalidades e casos de uso
Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita
Perguntas e Respostas com os nossos especialistas para responder às tuas perguntas específicas
Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop.