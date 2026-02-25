Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Suporte remoto e Webinar do AEM

Tópico: Tire o Máximo Proveito do Splashtop Remote Support e do AEM

Data: 8 de Abril de 2026

Horário: 9h30 PT / 12h30 ET / 17h30 GMT 

Duração: 30 minutos  

Descrição: Descubra como tirar o máximo partido das Splashtop Remote Support e Gestão Autónoma de Endpoints (AEM) neste webinar feito só para novos utilizadores. Nossa equipe de especialistas da equipe de Produto mostrará recursos poderosos, compartilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para ajudá-lo a simplificar sua experiência.

Através de discussões com especialistas e demonstrações ao vivo, aprenderá sobre: 

  • Explore as principais características, funcionalidades e casos de utilização  

  • Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita 

  • Perguntas e respostas com os nossos especialistas para responder às suas questões específicas  

Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop. 