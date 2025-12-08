Pular para o conteúdo principal
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar de Acesso Remoto

Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Acesso Remoto Splashtop   

Data: 23 de julho de 2025

Horário: 9:00am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT 

Duração: 30 minutos 

Descrição: Descobre como tirar o máximo partido da solução Splashtop Remote Access neste webinar concebido exclusivamente para novos utilizadores. Nossa equipe de especialistas da equipe de Produto mostrará recursos poderosos, compartilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para ajudá-lo a simplificar sua experiência.  

Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, você aprenderá sobre: 

  • Explore os principais recursos, funcionalidades e casos de uso  

  • Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita 

  • Perguntas e respostas com os nossos especialistas para responder às suas questões específicas  

Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop. 