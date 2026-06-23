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Cúpula Digital do Governo de Wisconsin

30 de novembro de 2022

Junte-se ao Splashtop na Cúpula Digital do Governo de Wisconsin, em Madison!

Junte-se à Splashtop no Wisconsin Digital Government Summit em Madison! A nossa equipa vai demonstrar o nosso popular Splashtop Enterprise para permitir que os profissionais de TI controlem, gerem e monitorizem remotamente os computadores, forneçam suporte on-demand aos dispositivos dos utilizadores finais e permitem o acesso remoto a computadores para colaboradores que estão a trabalhar a partir de casa ou num ambiente de trabalho híbrido.

Encontro Digital de Governança do Wisconsin | Splashtop Enterprise