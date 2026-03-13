Evolução do Local de Trabalho Virtual
23 – 24 de junho de 2022
A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Virtual Workplace Evolution deste ano em Berlim!
A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Virtual Workplace Evolution deste ano em Berlim! A nossa equipa irá demonstrar o Splashtop Enterprise para permitir que os profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda para dispositivos dos usuários finais e facilitem o acesso remoto a computadores para funcionários que trabalham de casa ou em um ambiente híbrido.
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