Cúpula Regional de Tecnologia e Aprendizado
1 de abril de 2022 – Irvine, CA
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o Tech & Learning Summit em Irvine.
A Splashtop está encantada por patrocinar o Tech & Learning Summit em Irvine. Nossa equipe estará demonstrando nossas soluções de acesso remoto para educação acesso remoto a laboratórios para permitir acesso aos computadores dos laboratórios escolares, bem como soluções de acesso remoto para professores e funcionários acessarem os computadores escolares. As equipas de TI de educação terão interesse nas soluções de suporte remoto da Splashtop que podem ser usadas para fornecer assistência remota a estudantes, professores e funcionários (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto aprendem ou ensinam de casa.
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