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Mundo da Gestão de Serviços

12 a 16 de novembro de 2022

A Splashtop está entusiasmada por estar de volta em pessoa no Service Management World este ano!

A Splashtop está entusiasmada por estar de volta em pessoa no Service Management World este ano! A nossa equipa irá demonstrar o Splashtop Enterprise para permitir que os profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda para dispositivos dos usuários finais e facilitem o acesso remoto a computadores para funcionários que trabalham de casa ou em um ambiente híbrido.

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