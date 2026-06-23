Mundo da Gestão de Serviços
12 a 16 de novembro de 2022
A Splashtop está entusiasmada por estar de volta em pessoa no Service Management World este ano!
A Splashtop está entusiasmada por estar de volta em pessoa no Service Management World este ano! A nossa equipa irá demonstrar o Splashtop Enterprise para permitir que os profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda para dispositivos dos usuários finais e facilitem o acesso remoto a computadores para funcionários que trabalham de casa ou em um ambiente híbrido.