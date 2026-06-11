A Splashtop está muito entusiasmada por estar a exibir na NRF 2022 pela primeira vez!
A Splashtop está muito entusiasmada por estar a expor na NRF 2022 pela primeira vez! A nossa equipa está ansiosa por apresentar o Splashtop Remote Support Premium, a melhor solução para suporte remoto robusto e para IoT. O suporte remoto IoT da Splashtop está integrado com o Ivanti Avalanche (powered by Wavelink) para gestão de dispositivos robustos e é capaz de aceder e controlar remotamente dispositivos da Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry e outros.