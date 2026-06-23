NAB Show Nova Iorque
19 - 20 de outubro de 2022
A Splashtop está entusiasmada por estar a participar na NAB Show pela primeira vez!
A Splashtop está entusiasmada por participar na NAB Show pela primeira vez! A NAB Show reúne milhares de profissionais de conteúdo de todos os cantos do ecossistema de mídia, entretenimento e tecnologia. A Splashtop irá demonstrar a nossa popular solução Splashtop Business Access que permite acessar remotamente o seu computador Mac ou Windows a partir de qualquer outro computador, Chromebook ou dispositivo móvel.