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Tirar o máximo partido de Splashtop AEM

Quer esteja a avaliar o Splashtop AEM ou a procurar tirar mais partido da sua implementação, descubra formas práticas de automatizar tarefas de TI de rotina, melhorar a visibilidade dos endpoints e simplificar a gestão de endpoints.

Data: 1 de julho de 2026 

Hora: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT 

Duração: 30 minutos  

Descrição: Gerir endpoints não deve consumir tempo nem ser reativo. Nesta sessão, vamos mostrar como o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) ajuda as equipas de TI a automatizar tarefas de rotina, melhorar a segurança dos endpoints e manter total visibilidade em todo o seu ambiente.

Quer pretenda reduzir o trabalho manual ou reforçar a sua estratégia de gestão de endpoints, este webinar apresenta casos de uso práticos e fluxos de trabalho reais que podem ser aplicados de imediato.

O que vai aprender:

  • Como automatizar a aplicação de patches, as atualizações e a manutenção de rotina

  • Formas de monitorizar e gerir proativamente a saúde dos endpoints

  • Como as funcionalidades de gestão de endpoints complementam as funcionalidades de suporte remoto

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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