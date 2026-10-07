Tirar o máximo partido de Splashtop AEM
Quer esteja a avaliar o Splashtop AEM ou a procurar tirar mais partido da sua implementação, descubra formas práticas de automatizar tarefas de TI de rotina, melhorar a visibilidade dos endpoints e simplificar a gestão de endpoints.
Data: 1 de julho de 2026
Hora: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: Gerir endpoints não deve consumir tempo nem ser reativo. Nesta sessão, vamos mostrar como o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) ajuda as equipas de TI a automatizar tarefas de rotina, melhorar a segurança dos endpoints e manter total visibilidade em todo o seu ambiente.
Quer pretenda reduzir o trabalho manual ou reforçar a sua estratégia de gestão de endpoints, este webinar apresenta casos de uso práticos e fluxos de trabalho reais que podem ser aplicados de imediato.
O que vai aprender:
Como automatizar a aplicação de patches, as atualizações e a manutenção de rotina
Formas de monitorizar e gerir proativamente a saúde dos endpoints
Como as funcionalidades de gestão de endpoints complementam as funcionalidades de suporte remoto
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