Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS
8 a 12 de novembro de 2021 — Cimeira Online
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o exclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit do Quartz Event, de 8 a 12 de novembro de 2021.
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o exclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit do Quartz Event, de 8 a 12 de novembro de 2021. Haverá apresentações de líderes de pensamento focadas em transformação digital, estratégia cloud , gerenciamento de dados, inteligência artificial e liderança e treinamento em TI.
Conferência virtual de liderança e TI da CIO VISIONS | Soluções Splashtop para TI