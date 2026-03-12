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Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS

8 a 12 de novembro de 2021 — Cimeira Online

Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o exclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit do Quartz Event, de 8 a 12 de novembro de 2021.

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o exclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit do Quartz Event, de 8 a 12 de novembro de 2021. Haverá apresentações de líderes de pensamento focadas em transformação digital, estratégia cloud , gerenciamento de dados, inteligência artificial e liderança e treinamento em TI.

Conferência virtual de liderança e TI da CIO VISIONS | Soluções Splashtop para TI