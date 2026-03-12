CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit

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Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS

18 a 22 de abril de 2022 — Conferência Virtual Online

Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento exclusivo da Quartz, Encontro Virtual de Liderança e TI da CIO VISIONS.

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento exclusivo da Quartz, Encontro Virtual de Liderança e TI da CIO VISIONS. Haverá apresentações de líderes de pensamento focadas em transformação digital, estratégia de nuvem, gerenciamento de dados, inteligência artificial e liderança e treinamento em TI.

Conferência virtual de liderança e TI da CIO VISIONS | Soluções Splashtop para TI