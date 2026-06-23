Forum SMB ITChannelPro Experience da Freshworks: Washington D.C.
6 de maio de 2020 – Evento Virtual Online
A Splashtop será patrocinador Gold no Fórum ChannelPro SMB deste ano: Washington D.C.
A Splashtop será patrocinadora Gold no ChannelPro SMB Forum deste ano: Washington D.C. (agora um evento virtual) após exposições bem sucedidas nos últimos anos. A nossa equipa apresentará Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar os MSPs e profissionais de TI a crescer juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades, como revender acesso remoto, configurar uma plataforma de suporte remoto no local, gerir o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.
Fórum ChannelPro SMB: Washington D.C. | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS