Bett UK 2022: Education & EdTech Show

Bett UK 2022: Exposição de Educação & EdTech
23 – 25 de março de 2022 – ExCeL Londres, Reino Unido
Bett UK 2022: Feira de Educação e EdTech – 23 a 25 de março de 2022 – ExCeL Londres, Reino Unido
Conheça a equipa da Splashtop em pessoa na Bett UK no stand Dutch EdTech e saiba mais sobre as últimas tendências em aprendizagem híbrida e o impacto das novas tecnologias e das oportunidades emergentes na educação. A nossa equipa está ansiosa para apresentar Splashtop Enterprise for Remote Labs, a melhor solução para instituições de ensino para proporcionar acesso remoto aos computadores dos laboratórios em horários programados e permitir que a TI dê suporte remoto a dispositivos de docentes e estudantes.