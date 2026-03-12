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A Splashtop tem o prazer de patrocinar o seminário presencial da Angelbeat em Raleigh pela primeira vez! Os seminários da Angelbeat consistem em discussões sobre várias tecnologias e produtos, atraentes para indivíduos de todos os setores. Nossa equipe apresentará o Splashtop Enterprise para permitir que profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda para dispositivos de usuários finais e permitam acesso remoto a computadores para funcionários que trabalham em casa ou em um ambiente de trabalho híbrido.