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Conferência Addigy Innovate 2022

Fevereiro 22 — 23, 2022 — Online

Addigy Innovate 2022

A Splashtop tem o prazer de patrocinar mais uma vez a Conferência Addigy Innovate!

A Splashtop tem o prazer de patrocinar mais uma vez a Conferência Addigy Innovate! Esta conferência virtual de dois dias está repleta de novos e incríveis lançamentos de produtos, workshops interativos e insights de topo em segurança, MSP e especialistas de TI corporativos. Nossa equipe apresentará o  Splashtop SOS para ajudar profissionais de TI e MSPs a crescer junto com nosso próprio conjunto crescente de recursos, como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto local, gerenciando o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.

Integração Splashtop e Addigy | Splashtop Remote Support