Conferência Addigy Innovate 2022
Fevereiro 22 — 23, 2022 — Online
A Splashtop tem o prazer de patrocinar mais uma vez a Conferência Addigy Innovate!
A Splashtop tem o prazer de patrocinar mais uma vez a Conferência Addigy Innovate! Esta conferência virtual de dois dias está repleta de novos e incríveis lançamentos de produtos, workshops interativos e insights de topo em segurança, MSP e especialistas de TI corporativos. Nossa equipe apresentará o Splashtop SOS para ajudar profissionais de TI e MSPs a crescer junto com nosso próprio conjunto crescente de recursos, como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto local, gerenciando o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.