Visão ACTE CareerTech 2020
30 de novembro - 4 de dezembro de 2020 - Evento Virtual Online
A Splashtop está encantada de patrocinar a ACTE CareerTech Vision pela primeira vez!
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o ACTE CareerTech Vision pela primeira vez! A nossa equipa irá partilhar as nossas soluções de acesso remoto para educação acesso remoto a laboratórios para permitir o acesso aos computadores dos laboratórios escolares, bem como soluções de acesso remoto para docentes e funcionários para acessar os computadores escolares. As equipas de TI da educação vão interessar-se pelas soluções de suporte remoto da Splashtop, que podem ser usadas para fornecer assistência remota a alunos, docentes e funcionários (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto estão a aprender ou ensinar de casa.
Os professores estarão interessados no Mirroring360 Pro para espelhar e partilhar ecrãs na sala de aula.
ACTE CareerTech Vision 2020 | Acesso Remoto ao Laboratório | Todas as Soluções de Educação da Splashtop – acesso remoto e em sala de aula