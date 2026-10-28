A alternativa de alto desempenho e completa ao Microsoft Remote Help
Obtenha acesso sem vigilância no Windows, Mac, Linux e mais entre os tenants, e mantenha um registo completo de auditoria de cada sessão.
Uma Melhor Alternativa de Ajuda Remota: Concebida para Melhor Suporte Remoto para Todos os Utilizadores e Dispositivos
O Microsoft Remote Help é a ferramenta de assistência remota integrada no Intune. Está incluído no Microsoft 365 E3 e E5 e funciona bem para ajuda básica dentro de um único inquilino Microsoft, principalmente em PCs Windows da empresa.
O Splashtop Remote Support permite que equipas de TI e MSPs ajudem qualquer pessoa, em qualquer plataforma principal, com ou sem o Intune. O acesso assistido e não assistido, as ferramentas durante a sessão e a gravação das sessões resultam em sessões de apoio remoto mais rápidas e eficazes.
Comparação de Funcionalidades de Ajuda Remota Splashtop vs Microsoft
Destaque
Ajuda Remota da Microsoft
Splashtop Remote Support
Acesso Sem Vigilância
Limitado a PCs físicos com Windows, propriedade da empresa, mais dispositivos Android selecionados. Sem Mac, VMs ou BYOD. Precisa de uma permissão personalizada, dois programas extra da Microsoft e o Ambiente de Trabalho Remoto ativado.
Acesso não acompanhado no Windows, Mac, Linux, Android, servidores e máquinas virtuais. Implementa o agente através do Intune ou instala-o em qualquer dispositivo.
Suporte Multiplataforma
Windows e MacOS, com Androidlimitada. Sem Linux, iOS, iPadOS ou Chromebook, e a aplicação web é apenas visualizada.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android e Chromebook, além de acesso ao navegador a computadores remotos.
Transferência de Ficheiros e Copiar/Colar
✗
Transferência de ficheiros apenas em sessões não acompanhadas, não quando ajuda um utilizador a viver. Copiar/colar é apenas texto.
✔
Transferir ficheiros e copiar/colar texto e ficheiros tanto em sessões assistidas como não assistidas.
Elevação e Reinício do Administrador
✗
Elevação apenas no Windows. A sessão termina quando o dispositivo reinicia.
✔
Eleva para administrador e trata dos prompts UAC, depois reinicia e religa automaticamente.
Voz, Apagamento do Ecrã e Redirecionamento do Teclado
✗
Indisponível.
✔
Fala com o utilizador, apaga o ecrã do comando para privacidade e envia atalhos de teclado, incluindo teclados que não estão em inglês.
Registos de Gravação e Auditoria de Sessões
✗
Sem gravação de sessão. Os dados básicos da sessão (quem, que dispositivo, quanto tempo) eram guardados durante 30 dias, sem chat, ficheiros ou registos de linha de comandos.
✔
Gravação de sessões mais registos de chat, transferências de ficheiros e comandos, mantidos de 90 dias a 1 ano e exportáveis.
Apoie Utilizadores Fora do Seu Tenant
✗
Técnico, utilizador e dispositivo devem estar todos no mesmo tenant Microsoft. MSPs, help desks terceirizados, contratados e parceiros não podem usá-lo.
✔
Ajuda qualquer pessoa numa empresa ou dispositivo BYOD com um código de sessão, entre inquilinos e organizações, sem necessidade de conta Microsoft.
Licenciamento
Incluído no Microsoft 365 E3 e E5. Outros planos, incluindo o Business Premium, exigem um complemento por utilizador para cada técnico e cada utilizador que ajudam.
Licenciado por técnico, por isso o custo depende da tua equipa de suporte, não do tamanho da empresa.
Por que Splashtop em vez da Microsoft Remote Help
Suporte sem limites de locatários, para que MSPs, help desks subcontratados, contratados e parceiros possam ajudar utilizadores em qualquer organização.
Acesso desautorizado em todas as principais plataformas, incluindo Mac, Linux, servidores e máquinas virtuais, não apenas em PCs corporativos com Windows.
Um registo completo de auditoria com registos de sessão e registos de chat, transferências de ficheiros e comandos, mantido até 1 ano.
As ferramentas para corrigir ao primeiro toque, incluindo transferência de ficheiros, voz, elevação, apagamento do ecrã e persistência no reinício.
Funciona em conjunto com o Intune, implementado através da tua configuração Intune existente, por isso manténs as ferramentas que já usas.
Um suporte superior via chat, email e telefone está incluído para todos os clientes.
Perguntas Frequentes: Splashtop vs Microsoft Remote Help
Tenho de substituir o Intune para usar o Splashtop?
Posso apoiar utilizadores fora do meu inquilino Microsoft?
Os MSPs podem usar o Splashtop para suportar múltiplos clientes?
O Splashtop oferece acesso sem vigilância no Mac e Linux?
O Splashtop grava sessões remotas?
O Remote Help já não está incluído no Microsoft 365?
Pronto para acelerar o seu help desk?
Ajude qualquer utilizador no Windows, Mac, Linux, iOS ou Android, entre inquilinos e organizações, com cada sessão registada e registrada.