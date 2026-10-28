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A woman providing remote tech support from her computer.

A alternativa de alto desempenho e completa ao Microsoft Remote Help

Obtenha acesso sem vigilância no Windows, Mac, Linux e mais entre os tenants, e mantenha um registo completo de auditoria de cada sessão.

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Uma Melhor Alternativa de Ajuda Remota: Concebida para Melhor Suporte Remoto para Todos os Utilizadores e Dispositivos

O Microsoft Remote Help é a ferramenta de assistência remota integrada no Intune. Está incluído no Microsoft 365 E3 e E5 e funciona bem para ajuda básica dentro de um único inquilino Microsoft, principalmente em PCs Windows da empresa. 

O Splashtop Remote Support permite que equipas de TI e MSPs ajudem qualquer pessoa, em qualquer plataforma principal, com ou sem o Intune. O acesso assistido e não assistido, as ferramentas durante a sessão e a gravação das sessões resultam em sessões de apoio remoto mais rápidas e eficazes.

Comparação de Funcionalidades de Ajuda Remota Splashtop vs Microsoft

Destaque

Ajuda Remota da Microsoft 

Splashtop Remote Support 

Acesso Sem Vigilância 

Limitado a PCs físicos com Windows, propriedade da empresa, mais dispositivos Android selecionados. Sem Mac, VMs ou BYOD. Precisa de uma permissão personalizada, dois programas extra da Microsoft e o Ambiente de Trabalho Remoto ativado. 

Acesso não acompanhado no Windows, Mac, Linux, Android, servidores e máquinas virtuais. Implementa o agente através do Intune ou instala-o em qualquer dispositivo.

Suporte Multiplataforma 

Windows e MacOS, com Androidlimitada. Sem Linux, iOS, iPadOS ou Chromebook, e a aplicação web é apenas visualizada. 

Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android e Chromebook, além de acesso ao navegador a computadores remotos.

Transferência de Ficheiros e Copiar/Colar 

✗  

Transferência de ficheiros apenas em sessões não acompanhadas, não quando ajuda um utilizador a viver. Copiar/colar é apenas texto.

✔  

Transferir ficheiros e copiar/colar texto e ficheiros tanto em sessões assistidas como não assistidas. 

Elevação e Reinício do Administrador

✗  

Elevação apenas no Windows. A sessão termina quando o dispositivo reinicia. 

✔  

Eleva para administrador e trata dos prompts UAC, depois reinicia e religa automaticamente. 

Voz, Apagamento do Ecrã e Redirecionamento do Teclado

✗  

Indisponível.

✔  

Fala com o utilizador, apaga o ecrã do comando para privacidade e envia atalhos de teclado, incluindo teclados que não estão em inglês. 

Registos de Gravação e Auditoria de Sessões 

✗  

Sem gravação de sessão. Os dados básicos da sessão (quem, que dispositivo, quanto tempo) eram guardados durante 30 dias, sem chat, ficheiros ou registos de linha de comandos. 

✔  

Gravação de sessões mais registos de chat, transferências de ficheiros e comandos, mantidos de 90 dias a 1 ano e exportáveis. 

Apoie Utilizadores Fora do Seu Tenant 

✗  

 Técnico, utilizador e dispositivo devem estar todos no mesmo tenant Microsoft. MSPs, help desks terceirizados, contratados e parceiros não podem usá-lo. 

✔  

 Ajuda qualquer pessoa numa empresa ou dispositivo BYOD com um código de sessão, entre inquilinos e organizações, sem necessidade de conta Microsoft. 

Licenciamento 

Incluído no Microsoft 365 E3 e E5. Outros planos, incluindo o Business Premium, exigem um complemento por utilizador para cada técnico e cada utilizador que ajudam. 

Licenciado por técnico, por isso o custo depende da tua equipa de suporte, não do tamanho da empresa. 


Por que Splashtop em vez da Microsoft Remote Help

  • Suporte sem limites de locatários, para que MSPs, help desks subcontratados, contratados e parceiros possam ajudar utilizadores em qualquer organização. 

  • Acesso desautorizado em todas as principais plataformas, incluindo Mac, Linux, servidores e máquinas virtuais, não apenas em PCs corporativos com Windows. 

  • Um registo completo de auditoria com registos de sessão e registos de chat, transferências de ficheiros e comandos, mantido até 1 ano. 

  • As ferramentas para corrigir ao primeiro toque, incluindo transferência de ficheiros, voz, elevação, apagamento do ecrã e persistência no reinício. 

  • Funciona em conjunto com o Intune, implementado através da tua configuração Intune existente, por isso manténs as ferramentas que já usas. 

  • Um suporte superior via chat, email e telefone está incluído para todos os clientes. 


Perguntas Frequentes: Splashtop vs Microsoft Remote Help

Tenho de substituir o Intune para usar o Splashtop?
Posso apoiar utilizadores fora do meu inquilino Microsoft?
Os MSPs podem usar o Splashtop para suportar múltiplos clientes?
O Splashtop oferece acesso sem vigilância no Mac e Linux?
O Splashtop grava sessões remotas?
O Remote Help já não está incluído no Microsoft 365?

Pronto para acelerar o seu help desk?

Ajude qualquer utilizador no Windows, Mac, Linux, iOS ou Android, entre inquilinos e organizações, com cada sessão registada e registrada.

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