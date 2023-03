Atualização deo Coronavírus — Trabalhe em casa com a Splashtop

Trabalhe em casa e ajude a diminuir a propagação do coronavírus

O novo Coronavírus continua se espalhando

Um novo tipo de coronavírus (COVID-19), foi descoberto em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado. Ele se espalhou por inúmeros países ao redor do mundo e sua propagação ainda não demonstra sinais de desaceleração.

A propagação do novo coronavírus ocorre através do contato com pessoas infectadas. Esse contato pode ser viver com essas pessoas, dividir roupas, refeições e itens, ou permanecer em um espaço fechado com pessoas infectadas por um bom tempo. Há uma alta possibilidade de contato em locais lotados, como em trens, ônibus, carros, aviões, eventos e shopping centers.

Trabalhe em casa e previna a infecção por vírus

Devido ao surto de coronavírus, muitas empresas, incluindo gigantes tecnológicas como Google e Apple, fecharam temporariamente suas portas para manter seus funcionários seguros.

Para ajudar a prevenir a disseminação dessa doença e evitar que empresas vão à falência, vários governos e organizações estão incentivando seus funcionários a trabalhar em casa, além do uso de álcool e de máscaras.

Trabalhar em casa exige uma variedade de ferramentas para compartilhar telas, gerenciar agendamentos/tarefas e compartilhar dados — uma infraestrutura que muitas empresas não possuem.

Para ajudar as organizações a implementar o trabalho em casa, a Splashtop está oferecendo descontos em massa (descontos de até 25% ) no seu software de acesso remoto, o Splashtop Business Access.

O Splashtop Business Access permite que os usuários se conectem a computadores Windows e Mac usando seu smartphone, tablet ou outro computador como se estivessem trabalhando no seu escritório. Além disso, os usuários podem acessar os recursos de transferência de arquivos arrasta e solta e compartilhamento de tela. Saiba mais sobre o Splashtop Business Access aqui.

Em apoio às iniciativas de trabalho em casa, a Splashtop está oferecendo novas opções de licença por volume do Splashtop Business Access

Centro de Recursos de Trabalho Remoto de Coronavírus