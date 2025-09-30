Atualização deo Coronavírus — Trabalhe em casa com a Splashtop

Trabalhe em casa e ajude a diminuir a propagação do coronavírus
O novo Coronavírus continua se espalhando
Um novo tipo de coronavírus (COVID-19), foi descoberto em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado. Ele se espalhou por inúmeros países ao redor do mundo e sua propagação ainda não demonstra sinais de desaceleração.
A propagação do novo coronavírus ocorre através do contato com pessoas infectadas. Esse contato pode ser viver com essas pessoas, dividir roupas, refeições e itens, ou permanecer em um espaço fechado com pessoas infectadas por um bom tempo. Há uma alta possibilidade de contato em locais lotados, como em trens, ônibus, carros, aviões, eventos e shopping centers.
Trabalhe em casa e previna a infecção por vírus
Devido ao surto de coronavírus, muitas empresas, incluindo gigantes tecnológicas como Google e Apple, fecharam temporariamente suas portas para manter seus funcionários seguros.
Para ajudar a prevenir a disseminação dessa doença e evitar que empresas vão à falência, vários governos e organizações estão incentivando seus funcionários a trabalhar em casa, além do uso de álcool e de máscaras.
Trabalhar em casa exige uma variedade de ferramentas para compartilhar telas, gerenciar agendamentos/tarefas e compartilhar dados — uma infraestrutura que muitas empresas não possuem.
Para ajudar as organizações a implementarem o WFH, a Splashtop está a oferecer preços com desconto em massa (até 25% de desconto) para o seu software de acesso remoto, Splashtop Remote Access.
O Splashtop Remote Access permite aos utilizadores ligarem-se a PCs e Macs com Windows a partir do seu smartphone, tablet ou outro computador, como se estivessem sentados em frente ao seu computador de trabalho. Além disso, os usuários podem acessar recursos de transferência de arquivos de arrastar e soltar e compartilhamento de tela. Sabe mais sobre o Splashtop Remote Access aqui.
Para apoiar as iniciativas de trabalho a partir de casa (WFH), a Splashtop está a oferecer novas opções de licença de volume do Splashtop Remote Access
Centro de Recursos de Trabalho Remoto de Coronavírus