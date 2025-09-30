Vídeo: Como usar o desktop remoto para acessar o Adobe Audition

Você precisa acessar outro computador para usar o Adobe Audition, mas só possui o seu dispositivo pessoal em mãos?
A Splashtop é a solução rápida e simples para este problema.
O Splashtop Remote Access permite-te aceder remotamente e assumir o controlo do computador remoto que tem o Audition instalado, para que possas utilizar facilmente o Audition enquanto trabalhas em casa ou em viagem.
Com a Splashtop, você pode usar o aplicativo Adobe Audition instalado no seu computador de trabalho ou em outra máquina usando seu próprio smartphone, tablet ou laptop, iniciando uma sessão ddesktop remoto nesse computador. Com um clique, você poderá visualizar a tela remota no seu próprio dispositivo e poderá interagir com o computador remoto como se estivesse sentado na frente dele.
Você poderá usar o Audition e ter acesso total a qualquer outro aplicativo ou arquivo do seu computador remoto, para que você possa concluir todo o seu trabalho de forma conveniente remotamente.
Para além de poderes utilizar o Audition e ver o ecrã remoto a partir do teu próprio dispositivo em tempo real, a Splashtop também transmite som de alta qualidade do teu computador remoto para o teu dispositivo local (mesmo som de computadores Mac remotos). As velocidades rápidas de streaming da Splashtop garantem um timing preciso para que possas misturar o teu áudio sem problemas, utilizar o Audition ao máximo e aperfeiçoar os teus projetos, mesmo quando trabalhas remotamente. O Splashtop Remote Access é a solução de que precisas para facilitar o trabalho a partir de casa ou em viagem.
Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook usando a Splashtop.
Inicia uma avaliação gratuita hoje e vê por ti próprio como é fácil utilizar o Adobe Audition enquanto trabalhas remotamente!