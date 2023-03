Vídeo: Como usar o desktop remoto para acessar o Adobe Audition

Você precisa acessar outro computador para usar o Adobe Audition, mas só possui o seu dispositivo pessoal em mãos?

A Splashtop é a solução rápida e simples para este problema.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

O Splashtop Business Accesspermite-lhe aceder remotamente e assumir o controlo do computador remoto que tem o Audition instalado, assim podes usar facilmente o Audição enquanto trabalha em casa ou em movimento.

Com a Splashtop, você pode usar o aplicativo Adobe Audition instalado no seu computador de trabalho ou em outra máquina usando seu próprio smartphone, tablet ou laptop, iniciando uma sessão ddesktop remoto nesse computador. Com um clique, você poderá visualizar a tela remota no seu próprio dispositivo e poderá interagir com o computador remoto como se estivesse sentado na frente dele.

Você poderá usar o Audition e ter acesso total a qualquer outro aplicativo ou arquivo do seu computador remoto, para que você possa concluir todo o seu trabalho de forma conveniente remotamente.

Comece agora

Além de poder usar o Audition e visualizar a tela do computador remoto usando seu próprio dispositivo em tempo real, a Splashtop também transmite um som de alta qualidade do seu computador remoto para o seu dispositivo local (até mesmo no caso de um Mac remoto). O rápido streaming da Splashtop garante o timing exato o para que você possa trabalhar com áudio e vídeo de forma perfeita, usar o Audition de forma total e aperfeiçoar os seus projetos, mesmo trabalhando remotamente. O Splashtop Business Access é a solução para facilitar o seu trabalho em casa ou em movimento

Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook usando a Splashtop.

Inicie uma versão de testes gratuita e veja com seus próprios olhos como é fácil usar o Adobe Animate enquanto trabalha remotamente!