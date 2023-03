Os riscos e as recompensas do acesso remoto na sua empresa

Um software de desktop remoto traz consigo muitos benefícios que aumentam a produtividade de uma empresas sem aumentar pressão de sua equipe. É uma tecnologia que pode ajudar a sua empresa a ser mais flexível e fluida ao fazer negócios.

No entanto, nenhuma tecnologia vem desacompanhada de riscos. Ao implantar esse software, especialmente nos dias atuais onde há muitas violações de segurança e hacks de dados, a gerência sênior de uma empresa pode ficar preocupada. Vejamos os benefícios e os riscos de um software de acesso remoto. Também iremos mostrar que a solução certa pode garantir que a sua rede será extremamente segura e ainda colherá todos os benefícios de um desktop remoto ao mesmo tempo.

Benefícios do acesso remoto

Para seus funcionários, acessar informações relevantes nunca foi tão fácil. O advento da computação em nuvem torna o uso de documentos e, em geral, o trabalho em movimento tão simples quanto o trabalho presencial no escritório. O mesmo vale para um software de acesso remoto que possui benefícios tangíveis:

Os negócios podem poupar no espaço do escritório

Os empregados poupam nas despesas de viagem

Escritórios regionais possuem um contato mais ativo com a sede

Organizações tornam-se mais ágeis

Maior economia em custos de infraestrutura de TI

Para além de poupar espaço e custos, o acesso remoto permite:

Processos de negócio mais estáveis os empregados podem ligar-se a redes de escritório mesmo quando algo acontece que os impede de lá chegar fisicamente

Funcionários mais motivados trabalhar à distância ou trabalhar a partir de casa cria oportunidades para um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar

Um negócio mais ágil criar um escritório no estrangeiro de forma simples; voltar a um cliente "fora do escritório"; o pessoal pode ligar-se ao servidor da empresa através dos seus dispositivos móveis e ter acesso às últimas versões de aplicações para reduzir o tempo de inactividade e aumentar a produtividade



Os riscos de segurança dos software de acesso remoto

As maiores recompensas muitas vezes vêm com alguns riscos. O mesmo acontece com o software de acesso remoto. Os ciberataques a negócios de todos os tamanhos estão num máximo histórico e são uma preocupação crescente dos líderes de negócios de todas as indústrias. A sua prioridade número um é proteger os dados da sua organização contra ataques cibernéticos. Quando se trata de incorporar alguma nova tecnologia, devem questionar: é seguro?

Os riscos de segurança relacionados ao acesso remoto podem ser minimizados da mesma forma que a sua organização reduz riscos relacionados à TI. A implementação de procedimentos e protocolos de segurança específicos irão minimizar o risco potencial, como acesso não autorizado, e manterá todos os seus dados seguros.

Escolher a solução de acesso remoto certa também pode te ajudar a minimizar os riscos. As soluções de acesso remoto da Splashtop apresentam vários recursos de segurança poderosos que farão com que qualquer dono de empresa se sinta confiante ao saber que seus dados estão seguros.

Acesso permissivo

Um dos riscos do acesso remoto que devem ser levados em consideração é a política da sua empresa sobre o acesso à sua rede. Por exemplo, muitas empresas só permitem o acesso remoto a partir de dispositivos certificados que podem ser mais facilmente controlados, gerenciados e bloqueados. No entanto, muitos negócios menores não são tão rigorosos com esses processos e qualquer dispositivo pode ser usado para fazer login na rede da empresa. Isso pode ser um problema para sua equipe de TI e pode minar a sua capacidade de monitorar esse acesso, isso pode deixar seus dados expostos para pessoas não autorizadas, malware ou outros vírus, pois os dispositivos pessoais não são tão seguros, podem usar sistemas operacionais desatualizados ou não possuir programas antivírus fortes.

Com o Splashtop Business Access, você também pode escolher aos quais dispositivos você irá conceder permissões de acesso remoto. Além disso, a autenticação de dois fatores do dispositivo garante que somente os dispositivos aos quais você concedeu acesso irão acessar a rede da empresa.

Proteção desatualizada

Os cibercrimes estão cada vez mais presentes e os ataques estão mais sofisticados do que nunca. Portanto, você precisa da mais recente proteção web. Por exemplo, a filtragem web bloqueia páginas maliciosas que podem conter spyware, malware e outros vírus. Outros filtros também podem atuar como bloqueadores com base em URL, tipo de página, usuário ou o dispositivo que está sendo usado.

Criptografia inadequada

A criptografia é a base de uma boa segurança de dados. Traduzir os importantes dados da sua empresa, como números de cartão de crédito ou outras informações pessoais, de outra forma ou usando um código que só pode ser acessado por pessoas autorizadas deve ser prioridade para qualquer empresa que queira se beneficiar de um software de acesso remoto.

O Splashtop Business Access usa uma criptografia TLS e AES de 256 bits, o que significa que quando a sua equipe está acessando seus computadores remotamente, suas sessões e informações são seguras.

Falta de seguimento de bens

Uma das grandes ameaças de tamanha flexibilidade do acesso móvel é que os dispositivos se tornam poderosas portas de dados corporativos. Embora seja ótimo que a sua equipe possa visualizar e trabalhar com conteúdos importantes em qualquer lugar, caso um desses dispositivos desapareça — seja perdido ou roubado — ou caia nas mãos erradas, as coisas podem complicar. O rastreamento e o gerenciamento de todos os dispositivos precisam ser outra prioridade da sua equipe de TI, visando garantir a visibilidade de todos os dispositivos conectados e detectar possíveis problemas antes que eles se tornem problemas reais. Outra opção interessante é a capacidade de apagar totalmente o dispositivo caso ele não esteja mais no seu alcance.

O Splashtop Business Access também ajuda a reduzir esses riscos de acesso remoto graças à sua verificação em duas etapas e várias outras opções de senha de segundo nível. Leia mais sobre Segurança Splashtop.

Reduza os riscos, aumente as recompensas

A Splashtop fornece soluções para empresas de todos os setores, ajudando-as a acessar remotamente seus próprios desktops ou dispositivos para que todos possam realizar suas funções de maneira ideal. Tenha acesso a todos os benefícios de uma infraestrutura de trabalho remota para o seu negócio com as conexões rápidas e confiáveis da Splashtop através do nosso motor de alto desempenho e do nosso servidor global. O melhor software de acesso remoto nunca foi tão generoso!

Clica aqui para uma demonstração grátis de Splashtop Business Access em e para veres o que o acesso remoto ao computador pode fazer pela tua empresa. Em alternativa, entra em contacto connosco para mais informações.