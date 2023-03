Unidos pela justiça e pela inclusão

Mark Lee, Em nome da Família Splashtop

O que nós podemos fazer?

Essa questão se tornou urgente à medida que milhões de pessoas em todo o mundo expressaram sua profunda dor, medo, mágoa e raiva devido à morte sem sentido de George Floyd e pelos constantes lembretes do racismo presente em nosso sistema.

Esta pergunta também é muito pessoal para mim. Eu nasci e cresci em Taiwan, fui para os Estados Unidos com a minha família apenas aos 13 anos. Como imigrante de cor, passei por muitas situações envolvendo racismo durante meu crescimento. Como Martin Luther King Jr. afirmou : “A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares.”

Também é uma questão pessoal para a Splashtop. Como uma empresa global que apoia clientes que falam 12 idiomas diferentes, em quase 200 países, a diversidade está em nosso DNA.

A equipe fundadora da Splashtop está junta há muito tempo. Todos nós nos conhecíamos na faculdade, nossa cultura sempre coexistiu. Nós acreditamos na construção da nossa cultura corporativa de cima para baixo — através das ações e decisões que tomamos no dia a dia — e de baixo para cima, incentivando cada funcionário a trabalhar duro para criar um ambiente de trabalho saudável.

Na semana passada, um dos nossos clientes entrou em contato para verificar nossos valores e o nosso posicionamento em relação ao movimento Vidas Negras Importam. Como parte das suas políticas envolvendo inclusão, eles queriam garantir que todas as empresas com as quais trabalham estejam na mesma página.

Nós nunca divulgamos os nossos valores, eles são muito intrínsecos à nossa cultura e permeiam tudo o que nós fazemos. No entanto, essa pergunta do nosso cliente me fez perceber que é importante afirmar os nossos valores abertamente. É isso que eu estou fazendo agora.

Na Splashtop, nossos valores incluem princípios fundamentais como

Honestidade

Confiança

Inclusividade

Gratidão

Percebemos que não basta simplesmente declarar os nossos valores. É um tópico muito profundo, há muitas coisas que ainda precisamos aprender. Estamos empenhados em refletir, escutar e discutir o que for necessário para estimular as ações mais corretas possíveis.

É hora de mudar. Todos nós temos um papel para empurrar o mundo na direção do que é certo. À medida que avançamos, a administração e os funcionários da Splashtop vão continuar explorando como melhorar em questões como honestidade, confiança, justiça, diversidade, igualdade e inclusão.

É incrível ver as pessoas agindo, não apenas no seu trabalho, mas também em casa. Eu, por exemplo, estou ensinando meus três filhos sobre questões como cultura, raça, história e os impactos associados na experiência de vida de todos, dessa forma, eu posso criá-los de uma maneira consciente.

Ainda não sabemos com exatidão como a nossa empresa irá agir em termos de iniciativas ou práticas específicas. No entanto, posso prometer que estamos totalmente empenhados em agir, tanto a curto prazo ao longo do tempo.

Estou ansioso para compartilhar mais sobre nossas próximas ações. Cada passo conta. Juntos, faremos a diferença.

Mark Lee, CEO da Splashtop e Evangelista Tecnológico