A grande demissão chegou

O trabalho híbrido é a solução?

4 milhões.

De acordo com um estudo recente do Departamento do Trabalho dos EUA, este é o número de trabalhadores que desistiram do emprego desde abril de 2021. A rotatividade massiva de empregados levou os EUA aos seus mais altos níveis de renúncia voluntária em gerações e foi cunhada" a grande demissão. "

Uma mudança de mentalidade em relação a como trabalhamos

Enquanto várias tendências colidentes estão impulsionando a “grande demissão”, o principal fator é uma mudança de mentalidade completa da interseção entre o trabalho e a vida pessoal.

Em entrevista recente com a Axios, Betsey Stevenson, economista da Universidade de Michigan, disse que devido ao grande período trabalhando em casa durante a pandemia, muitas pessoas tiveram mais de espaço para se perguntar: “É isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo agora?”

Os trabalhadores não estão apenas redefinindo o que eles gostariam de estar fazendo, eles também estão pensando em como fazer isso.

"Definitivamente deixaria o meu cargo atual se fosse chamado de volta para o escritório a tempo inteiro," diz S. Poore, um engenheiro que trabalha num escritório há 15 anos. "E a razão é que estou farto dos dias em que nos sentamos no escritório só para dizer que o fizemos; gostaria que fosse híbrido onde entramos para reuniões presenciais específicas ou demos. "

Como S. Poore, um número crescente de trabalhadores engravatados está pensando em partir para arranjos e oportunidades de trabalho mais flexíveis.

Embora a pandemia tenha gerado muitos pontos baixos e lamentáveis, nossa condição obrigatória de trabalho em casa mostrou que as pessoas podem ser muito produtivas trabalhando em suas casas ao mesmo tempo em que desfrutam de benefícios como não perder tempo no trânsito, economizar dinheiro gasto com gasolina, ônibus, trem ou metrô. Benefícios adicionais incluíram uma maior flexibilidade nos arranjos de cuidados infantis, juntamente com uma menor exposição à COVID-19 e outras doenças facilmente transmissíveis, como a gripe.

O trabalho remoto não é para Todos

Enquanto alguns funcionários estão pensando em deixar seus empregos caso tenham que voltar para o escritório físico, outros consideram pedir demissão caso suas organizações decidam se tornar totalmente remotas.

Um estudo recente da Sharp Corp. descobriu que 60% dos seis mil trabalhadores de colarinho branco deixaram de trabalhar com colegas de trabalho no escritório e preocupados com a troca de oportunidades se abraçassem totalmente um modelo de trabalho remoto.

O que isso significa para a grande demissão? Quando o assunto é redefinir o trabalho, há opções, desafios e até mesmo oportunidades. Um escritório totalmente remoto ou físico pode influenciar os trabalhadores a renunciar com base na sua afinidade com o trabalho remoto.

Funcionários e empregadores precisam encontrar o meio-termo. É exatamente aqui que uma configuração de trabalho híbrido pode cair como uma luva.

O Gabinete Híbrido - Pode Salvar a Grande Demissão?

O escritório híbrido oferece aos funcionários a flexibilidade de trabalhar no escritório corporativo, em casa ou em qualquer lugar no qual uma função possa ser realizada.

As empresas podem definir horários de trabalho híbridos que descrevam as datas e horários em que os funcionários devem trabalhar no escritório ou oferecer aos funcionários autonomia total na montagem da sua programação híbrida.

Embora a configuração de escritório híbrido mais comum seja o '3-2-2' (trabalhe três dias em casa, dois dias no escritório), híbrido é sobre oferecer flexibilidade para vir ao escritório conforme necessário. Isso pode significar que um empregado pode escolher um dia no escritório e quatro dias em casa.

De acordo com um estudo da PwC nos EUA 2021, no que toca às preferências dos empregados para onde trabalham:

28% quer trabalhar remotamente cinco dias por semana

35% prefere dois ou três dias

10% estão inclinados para quatro dias

10% querem trabalhar no escritório por um dia

8% quer trabalhar no escritório todos os dias

Parece que não há uma decisão unânime para esse impasse do trabalho remoto.

O escritório híbrido busca encontrar o equilíbrio certo entre empresa e funcionários, visando oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do trabalho casa o benefício das interações no escritório.

Isso torna o escritório híbrido uma possível solução para mitigar parte do volume de negócios esperados da grande demissão.

De acordo com uma pequena sondagem do LinkedIn, que o Splashtop fez, quando perguntámos a cinquenta e sete profissionais se o trabalho híbrido" nos poderia" salvar da" grande demissão," 86% respondeu afirmativamente.

Alguns funcionários como o web designer da Coffee Semantics, Jamie Hickey, estão a defender fortemente o escritório híbrido. Jamie começou uma petição de trabalho afirmando que ele e os seus vinte e dois colegas iriam embora para outras empresas se não lhes for oferecida uma opção híbrida porque acreditam fortemente que podem fazer o seu melhor trabalho a partir de qualquer lugar.

Qual é a melhor tecnologia para organizar um escritório híbrido?

À medida que empresas de todos os lugares pensam em como habilitar o trabalho híbrido e configurações de escritório de maneira eficiente, muitas delas patinam ao decidir como eles vão oferecer essa flexibilidade através e qual tecnologia eles vão usar.

Descobrimos que o segredo é tornar a conexão entre o escritório doméstico e o escritório remoto simples, perfeita e indolor.

Antes da pandemia, já que trabalhar em casa era mais raro, muitos departamentos de TI ofereciam VPNs (Redes Privadas Virtuais) como uma forma de se conectar ao escritório remotamente.

No entanto, à medida que milhões de trabalhadores passaram a trabalhar em casa, as VPNs começaram a mostrar os seus pontos fracos. Originalmente projetadas para usuários que precisam de acesso às redes corporativas por curtas durações, as VPNs ficaram sobrecarregadas quando forças de trabalho maiores permaneceram conectadas via VPN durante dias inteiros. Como as VPNs acabam sendo usadas para objetivos além do seu projeto inicial, departamentos de TI começaram a achar essa solução lenta, complicada para os usuários e dispendiosas em suas implantações.

Uma alternativa às VPNs para milhares de empresas foi o software de acesso remoto do Splashtop. Oferecendo conexões super rápidas, suportando todo o tipo de sistemas operacionais e a facilidade de uso incorporada, muitas empresas consideraram que era uma alternativa acessível às VPNs tradicionais.

O que é um software de acesso remoto e como ele funciona?

O software de acesso remoto (ou desktop remoto) oferece a capacidade de controlar qualquer computador de maneira remota. Os usuários instalam o software de desktop remoto em seus computadores de escritório e se conectam remotamente com os seus laptops sem sair de casa. Os usuários possuem acesso a todos os softwares e arquivos do computador de trabalho, como se estivessem sentados na frente dele.

O Splashtop oferece um dos softwares de acesso remoto económico e com melhor desempenho para configurar um escritório híbrido. É a escolha de confiança para muitas marcas principais, incluindo Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting e Tapestry.

Se você estiver explorando a mudança para um modelo de escritório híbrido, recomendamos que você experimente o nosso software de desktop remoto. Experimente gratuitamente, descubra como ele funciona e assista o vídeo abaixo para conferir uma demonstração de alto nível.