Vídeo: Permita que alunos acessem os computadores do laboratório em suas casas

O acesso remoto é um dos tópicos que mais estão em alta nos dias de hoje, especialmente para faculdades e universidades. À medida que a pandemia da COVID-19 continua, a demanda das escolas continua aumentando, já que muitas dessas escolas precisam fazer com que seus alunos acessem os computadores do laboratório da universidade remotamente.

Enable Students to Access On-Campus Lab Computers from Home with Splashtop Remote Access

Saiba mais sobre como configurar o acesso remoto ao laboratório da sua universidade.

Contacte-nos para começar

A Splashtop permite que os alunos acessem computadores de laboratórios remotamente, ajudando as escolas a aumentar ainda mais a eficiência do ensino a distância. Tanto os instrutores como os alunos adoram as conexões remotas de alto desempenho da Splashtop, é muito fácil de usar!

A Splashtop está ajudando centenas de universidades com o acesso remoto supervisonado usando uma dos seus principais recursos, a conectividade entre os dispositivos. Os alunos podem controlar perfeitamente os computadores de laboratório que possuem sistemas Windows, Linux e Mac usando qualquer computador pessoal, tablet ou dispositivo móvel (incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook).

Com a Splashtop, os alunos que estão em casa ou em qualquer outro local podem acessar os computadores do laboratório da escola sem que ninguém esteja presente no campus. Não importa onde eles estejam, os alunos ainda serão capazes de obter vídeo e áudio (até mesmo no caso de um Mac remoto), controle do mouse e do teclado e todos os outros aplicativos no laboratório de computação da escola. Isso permite que os alunos usem os computadores do laboratório de computação da sua escola e trabalhem com aplicativos como o Adobe Suite como se estivessem sentados na frente daquela máquina.

A solução de laboratório remoto da Splashtop também oferece um console de administração centralizado, facilitando assim o gerenciamento e o dimensionamento de todo o processo. A sua infraestrutura segura, sua proteção contra invasões e os vários recursos da Splashtop mantêm todos os seus dados seguros. Outros recursos, como a verificação de dois fatores e a autenticação de dispositivos, permitem que os usuários otimizem a segurança das suas contas.

Como funciona a Splashtop para computadores de laboratório

Há dois componentes principais na solução de acesso remoto da Splashtop:

O Aplicativo Splashtop Business

Este aplicativo está instalado em todos os dispositivos do aluno. Uma vez conectados, os alunos conseguem ver uma lista de computadores aos quais eles podem se conectar e ver quais computadores estão online ou offline. Com apenas um clique, eles terão acesso completo ao computador do laboratório e podem assumir o controle como se estivessem sentados bem na frente dele.

Os alunos terão opções como tela cheia, tamanho original, alta taxa de frames (para otimizar aplicativos de áudio/vídeo que podem estar rodando) e muito mais. Alguns outros recursos incluem transferência de arquivos, bate-papo, ativação remota e sessão de gravação.

O Splashtop Streamer

Esse streamer fácil de implementar é executado como um serviço e é instalado em todos os computadores de laboratório. Os administradores de TI podem ver, agrupar e gerenciar todos os computadores escolares, usuários e os dispositivos. Aqui, os administradores também podem definir permissões de acesso, verificar o histórico de sessões, visualizar todas as sessões dos seus alunos e suas durações e até mesmo exportar essas sessões.

Na guia Gerenciamento, os administradores podem criar grupos de computadores (grupos de laboratório ou grupos de usuários) e controlar aos quais grupos de computadores os alunos terão acesso. Um dos recursos que as escolas adoram é que os instrutores podem ser administradores de um grupo, permitindo que eles controlem grupos específicos de computadores.

Visite www.splashtop.com/remote-labs e converse conosco, você pode até mesmo nos ligar e agendar uma demonstração. Nós aoraríamos saber mais sobre o seu caso, queremos garantir que a Splashtop é a solução ideal para o seu caso atual e te ajudar a encontrar a solução Splashtop perfeita para a sua escola.