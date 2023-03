As avaliações foram feitas e a Splashtop possui a melhor usabilidade

Se você está procurando uma solução de software de acesso remoto, então a Splashtop é a escolha perfeita.

98% de Facilidade de Uso

98% Facilidade de Administração

97% Cumpre os requisitos

Dentre as 40 empresas avaliadas, a Splashtop obteve as maiores pontuações no Índice de Usabilidade do G2 na categoria de Desktop Remoto, na Primavera de 2021. Isso significa que quando o assunto é facilidade de uso para soluções de desktop remoto, a Splashtop entrega o que promete.

"Quando eu usava o TeamViewer, muitas vezes expulsava-me do software, mas o Splashtop nunca o fez. Também o preço é óptimo!"



A nossa equipa dedicada de engenheiros e designers de produto trabalhou para criar esta solução líder de acesso remoto a pensar em ti. Ouvimos os nossos distintos parceiros e clientes sobre como foi fácil implementar o Splashtop. Essa é uma das razões porque somos a sua escolha preferida para soluções de acesso remoto.

O G2 é o maior e mais respeitado marketplace de software, mensalmente, ele ajuda 5,5 milhões de pessoas a tomar decisões de software mais inteligentes com base em avaliações autênticas.

Os melhores profissionais da indústria, tais como contabilidade, profissionais de TI, construção, venda por atacado e saúde - todos eles clientes reais - participaram no processo de revisão do G2, o que ajudou a determinar esta pontuação de Melhor Usabilidade. Aprende mais sobre isto no website do G2.

Mas não acredites apenas na palavra deles, vê por ti mesmo com um teste gratuito.

Teste gratuito