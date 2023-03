Suporte avançado para o computador remoto e capacidades de gestão

Inventário do sistema: Veja e compare capturas de tela do inventário de hardware e software Windows/Mac. Veja os logs de alteração. Baixe listas de inventário de hardware e software do sistema.

Software seguro: TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES de 256 bits, verificação em duas etapas/autenticação de dois fatores, SOC 2, GDPR, suporte para HIPAA, PCI e outros padrões e regulamentações do setor e do governo.