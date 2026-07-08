Suporte avançado para o computador remoto e capacidades de gestão

A Splashtop inseriu novos recursos no Remote Support Premium que permitem a execução de tarefas de TI em vários computadores Mac e Windows simultaneamente.
Com Splashtop Scripts and Tasks, pode fazer o seguinte em vários computadores em simultâneo:
Implementar ficheiros (bat, cmd, exe, msi para Windows e pkg, sh para Mac)
Executar o comando remoto
Executar scripts
Executar reinicializações do sistema
Executar atualizações do Windows
Pode executar instantaneamente estes Scripts e tarefas ou agendá-los para serem executados mais tarde. Isto permite executar rapidamente tarefas de TI de rotina e gerir os dispositivos com mais eficiência, libertando tempo para assumir mais clientes.
Veja como funciona:
Mais informações sobre Splashtop Remote Support Capacidades
Com os recursos abaixo, o Splashtop Remote Support permite que seus clientes gerenciem atualizações em computadores e monitorem-nas proativamente, garantindo ao mesmo tempo que os padrões de conformidade e segurança sejam atendidos.
Acesso remoto
Acesso não supervisionado aos seus computadores gerenciados.
Recursos na sessão: visualização multimonitores, transferência de arquivos, gravação de sessão, bate-papo, compartilhar área de trabalho, reinicialização remota, ativação remota, impressão remota e muito mais.
Acesso a Android não supervisionado: Acesse dispositivos Android, incluindo smartphones, tablets, dispositivos Android robustos, dispositivos PDV, quiosques e set top boxes remotamente.
Revenda o acesso remoto ou ofereça acesso remoto gratuitamente aos seus usuários para que eles possam acessar seus computadores remotamente.
GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES REMOTOS
Gerenciamento de atualizações do Windows: Veja, instale e agende atualizações em computadores Windows.
Comando remoto: Envie comandos de linha ou de terminal para um prompt de comando remoto do computador Windows ou Mac em segundo plano.
Scripts e tarefas: simplifique a gestão de endpoints executando instantaneamente ou agendando tarefas em vários endpoints em simultâneo. Inclui implementação em massa, comando remoto, execução de scripts, reinício do sistema e atualizações do Windows. Disponível para Windows e Mac.
Monitorização pró-activa
Alertas configuráveis: Configure alertas para monitorar o status do computador, a instalação do software, o uso de memória e muito mais. Receba alertas através do console web Splashtop e/ou por e-mail.
Alertas para Eventos do Windows: Monitore logs de eventos do Windows definindo alertas gerados de acordo com os gatilhos definidos pelo administrador.
Exibir logs de eventos: Obtenha acesso rápido aos logs de eventos do Windows sem precisar acessar o computador de maneira remota para exibir e solucionar problemas.
Segurança de endpoints: a gestão da segurança de endpoints permite ver o estado de proteção da segurança de endpoints em computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e muito mais.
Auditoria e Conformidade
Inventário do sistema: Veja e compare capturas de tela do inventário de hardware e software Windows/Mac. Veja os logs de alteração. Baixe listas de inventário de hardware e software do sistema.
Software seguro: TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES de 256 bits, verificação em duas etapas/autenticação de dois fatores, SOC 2, GDPR, suporte para HIPAA, PCI e outros padrões e regulamentações do setor e do governo.
Registro de atividade: Manter um registro todas as sessões e atividades remotas.