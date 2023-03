Novos recursos da Splashtop Maio/Junho 2018

Acabámos de adicionar novas funcionalidades Splashtop e podes obtê-las actualizando a tua aplicação Splashtop Business e streamer para a versão mais recente (3.2.4.0).

"Ocioso desde..."

Saiba se um computador está ocioso ou se um dos seus clientes está usando-o. No aplicativo Splashtop Business, clique no ícone de engrenagem ao lado do computador para ver o seu tempo ocioso. No console web, passe o mouse sobre o computador na lista.

Disponível no Splashtop Remote Support Básico, Suporte Remoto Plus, Business Access, SOS+10 e SOS Unlimited

Conversa antes de te ligares a uma máquina

Queres verificar com o teu utilizador para ver se é uma boa altura para remotamente entrar? Agora já podes! Inicia uma sessão de chat para um computador online em qualquer altura, sem estares numa sessão remota. Procura o pequeno botão "chat" junto ao computador na aplicação Splashtop Business.

Disponível em Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 e SOS Unlimited

Dois técnicos podem ser remotos em uma máquina

Agora dois técnicos podem entrar e controlar o mesmo computador à distância, ao mesmo tempo! Resolve os problemas do computador do teu cliente juntamente com outro técnico. Dois de vocês ligam-se simplesmente como normalmente fariam com as vossas respectivas aplicações Splashtop Business.

Disponível em Splashtop Remote Support Plus, SOS+10, e SOS Unlimited

Reinicia e volta a ligar-te automaticamenteDurante uma sessão remota assistida, podes reiniciar o computador e voltar a ligá-lo automaticamente após o reinício. Poderás ver o ecrã de login do computador depois de reiniciares, e ir a partir daí. (Podes escolher entre reiniciar normalmente ou reiniciar no modo seguro).

Disponível para sessões de suporte supervisionado no Splashtop SOS (novo), SOS+10 e SOS Unlimited

E mais...

Poupa tempo ao ligares-te. Agora preenchemos o teu nome de domínio Windows num menu pendente para que não tenhas de o escrever.

Grandes melhorias no aplicativo iOS. No aplicativo iOS, você pode renomear computadores, adicionar notas de computador, desligar sessões, reiniciar, ativar, excluir computadores e muito mais.

Queres ver sempre o cursor remoto para todas as tuas sessões remotas? Existe agora uma opção nas definições da aplicação Splashtop Business para o activar. Ainda podes alternar durante uma sessão usando a barra de ferramentas.

Melhoria da fiabilidade da impressão remota

Aumenta a velocidade de transferência de ficheiros em até 30%

Melhorias de usabilidade

Disponível no Splashtop Remote Support Básico, Remote Support Plus, Business Access, SOS (novo), SOS+10, SOS Unlimited

Descubra o que estamos planejando

Temos mais funcionalidades fantásticas a chegar. Dá uma vista de olhos a este artigo sobre aquilo em que estamos a trabalhar para mais detalhes.

Obtenha acesso beta antecipado a todas essas tecnologias inovadoras

Outras actualizações recentes: