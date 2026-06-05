Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Splashtop New Features

Novos recursos da Splashtop Maio/Junho 2018

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Acabámos de adicionar novas funcionalidades Splashtop e podes obtê-las actualizando a tua aplicação Splashtop Business e streamer para a versão mais recente (3.2.4.0).

"Ocioso desde..."

Saiba se um computador está ocioso ou se um dos seus clientes está usando-o. No aplicativo Splashtop Business, clique no ícone de engrenagem ao lado do computador para ver o seu tempo ocioso. No console web, passe o mouse sobre o computador na lista.

Disponível em Splashtop Remote Support e Splashtop Remote Access

Conversa antes de te ligares a uma máquina

Queres verificar com o teu utilizador para ver se é uma boa altura para remotamente entrar? Agora já podes! Inicia uma sessão de chat para um computador online em qualquer altura, sem estares numa sessão remota. Procura o pequeno botão "chat" junto ao computador na aplicação Splashtop Business.

Out of Session Chat Icon

Disponível em Splashtop Remote Support

Dois técnicos podem ser remotos em uma máquina

Agora dois técnicos podem entrar e controlar o mesmo computador à distância, ao mesmo tempo! Resolve os problemas do computador do teu cliente juntamente com outro técnico. Dois de vocês ligam-se simplesmente como normalmente fariam com as vossas respectivas aplicações Splashtop Business.

Disponível em Splashtop Remote Support

Reinicia e volta a ligar-te automaticamenteDurante uma sessão remota assistida, podes reiniciar o computador e voltar a ligá-lo automaticamente após o reinício. Poderás ver o ecrã de login do computador depois de reiniciares, e ir a partir daí. (Podes escolher entre reiniciar normalmente ou reiniciar no modo seguro).

Disponível para sessões de suporte assistidas na Splashtop

E mais...

  • Poupa tempo ao ligares-te. Agora preenchemos o teu nome de domínio Windows num menu pendente para que não tenhas de o escrever.

  • Grandes melhorias no aplicativo iOS. No aplicativo iOS, você pode renomear computadores, adicionar notas de computador, desligar sessões, reiniciar, ativar, excluir computadores e muito mais.

  • Queres ver sempre o cursor remoto para todas as tuas sessões remotas? Existe agora uma opção nas definições da aplicação Splashtop Business para o activar. Ainda podes alternar durante uma sessão usando a barra de ferramentas.

  • Melhoria da fiabilidade da impressão remota

  • Aumenta a velocidade de transferência de ficheiros em até 30%

  • Melhorias de usabilidade

Disponível em Splashtop Remote Support e Splashtop Remote Access

Descubra o que estamos planejando

Temos mais funcionalidades fantásticas a chegar. Dá uma vista de olhos a este artigo sobre aquilo em que estamos a trabalhar para mais detalhes.

What's Coming Next button

Outras actualizações recentes:

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anúncios

Faturação mensal para Splashtop AEM

Saiba mais
Anúncios

Atualizações de produto Splashtop 2026: resumo do primeiro semestre

Saiba mais
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anúncios

Recapitulação de Produtos de 2025: Avanços na Gestão e Segurança de Endpoints

Saiba mais
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anúncios

Plataforma Unificada da Splashtop para Operações de TI Modernas

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog