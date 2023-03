A Splashtop pode ser usada para espionar trabalhadores remotos? Perguntas e respostas.

Um artigo recente do New York Times chamado “Como o seu chefe pode usar suas ferramentas de trabalho remoto para espionar você” preocupou algumas pessoas, pois apontava que certas soluções podem ser usadas por gerentes como uma ferramenta para espionar seus funcionários. Este não é o caso. As perguntas e respostas abaixo explicam e dão dicas sobre como manter seus computadores seguros e proteger a sua privacidade.

Perguntas e Respostas

A Splashtop pode ser usada para espionar os trabalhadores remotos?

Não. A Splashtop é uma ferramenta de acesso remoto que permite que os trabalhadores remotos acessem e controlem seus computadores de escritório.

Alguém pode usar a Splashtop para controlar o meu computador e me espionar enquanto eu estiver em uma sessão remota?

Quando uma sessão remota começa, uma grande notificação é exibida, permitindo que o usuário saiba que o computador está sendo acessado remotamente. Logo, se você estiver usando um computador e outra pessoa se conectar remotamente a ele, você verá uma pop-up informativa. Muitas outras soluções de controle remoto não possuem esse recurso de segurança.

Lembre-se de que a única maneira de alguém acessar o seu computador de trabalho é: 1) ele precisa ter uma conta de usuário na Splashtop juntamente com sua organização e 2) o administrador da conta precisa definir sua permissão de acesso para poder acessar seu computador.

Se eu estiver acessando um computador de trabalho remotamente, alguém do escritório pode ver o que estou fazendo?

Você pode impedir que outras pessoas vejam o que você está fazendo ativando o recurso Tela em Branco. Isto vai deixar a tela do computador remoto totalmente em branco enquanto você estiver acessando e controlando o computador para que as pessoas presentes na estação de trabalho não possam ver você trabalhar.

Os utilizadores do splashtop podem ligar/desligar o ecrã em branco enquanto estão numa sessão remota, bem como o teclado e rato do computador remoto para evitar adulterações enquanto estás a trabalhar no computador.

A Splashtop monitora o meu tráfego na internet?

Não, a Splashtop não monitora o seu tráfego durante sessões remotas no seu computador de trabalho.

No entanto, se o computador remoto estiver na rede da sua empresa enquanto você estiver acessando esse computador para navegar na internet, sua empresa ainda poderá monitorar a sua atividade na internet como se você estivesse usando o computador de escritório pessoalmente. As empresas precisam fazer isso com uma ferramenta separada, pois a Splashtop não fornece nenhuma ferramenta de monitoramento na internet.

Mas e se minha empresa já estiver usando um software de monitoramento no meu computador de trabalho?

O artigo observa que ao usar um software de acesso remoto, como a Splashtop, “tudo o que você faz na janela desse aplicativo acontece no computador do seu escritório. Isso significa que os gerentes do departamento de TI ou da empresa também possuem o mesmo tipo de acesso ao computador”. Se a sua empresa tiver instalado um software no seu computador de trabalho, como ActivTrak ou SentryPC para rastrear as páginas da web que você visita, os softwares que você instala ou qualquer outra atividade, então esse rastreamento no seu computador de trabalho vai ocorrer independentemente de você estar sentado na frente dele no escritório ou controlando essa máquina da sua casa.

Quais são as práticas recomendadas para que os usuários da Splashtop evitem ser espionados?

Algumas dicas que você pode seguir para proteger a sua privacidade ao trabalhar remotamente:

Certifique-se de que a tela em branco está ativada

Habilite as funcionalidades para evitar adulterações por outros durante uma sessão

Verifique se apenas você e/ou outras pessoas com autorização têm permissão para acessar remotamente esses computadores. Converse com os administradores da sua conta Splashtop para garantir que as permissões de acesso para todos os computadores estejam sempre atualizadas.

Defina as opções de autenticação secundária, como a autenticação de dispositivo e a verificação de dois fatores para impedir que usuários não autorizados acessem remotamente os seus computadores na sua conta.

Lembre-se de que, se você estiver controlando o seu computador de escritório remotamente, qualquer software que a sua empresa use para rastrear sua atividade no computador do escritório ainda pode ser usado, assim como se você estivesse usando o seu computador de trabalho pessoalmente.

