Aplicação de Partilha de Ecrã para Qualquer Dispositivo - Mirroring360

Espelhamento e compartilhamento de tela para dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Ótimo para negócios e para educação! Experimente gratuitamente.

Aplicativos de compartilhamento de tela podem melhorar a colaboração entre profissionais de negócios, instrutores e alunos. Ao compartilhar a sua tela com outro dispositivo, você faz uso dos dispositivos do seu público para permitir que ele veja o que você está fazendo em tempo real.

Hoje em dia, funcionários e estudantes usam seus próprios dispositivos móveis, tablets e Chromebooks, também não podemos esquecer de computadores Windows e Mac que já são tradicionais, então é importante que seu aplicativo de compartilhamento de tela ofereça suporte a vários sistemas operacionais e que ele possa rodar entre plataformas.

Não só isso. Com tantas pessoas trabalhando remotamente, você precisa de um aplicativo de compartilhamento de tela que funcione independentemente de você e seu público estarem na mesma sala.

É por isso que o Mirroring360 Pro da Splashtop é o melhor aplicativo de compartilhamento de tela disponível no mercado.

Com o Mirroring360, você pode compartilhar a tela do seu dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad ou até mesmo Chromebook em um computador Mac ou PC. Não é necessário investir em hardware ou cabos para compartilhar a sua tela.

Isso não é tudo. Você também pode transmitir a tela do seu computador para até 40 participantes ao mesmo tempo através de um link com o Mirroring360 Pro! Uma solução ótima para demonstrações e palestras.

Fácil de usar, suporte a várias plataformas e recursos de alto desempenho: o Mirroring360 é a principal escolha de universidades, distritos escolares e organizações empresariais que usam o Mirroring360 em todas as suas necessidades envolvendo o compartilhamento de tela.

Você também pode usar o Mirroring360 para gravar a sua tela e compartilhar mais tarde.

O Mirroring360 é uma ótima ferramenta para:

Professores que querem espelhar a tela do seu dispositivo móvel no computador da sala de aula

Instrutores que realizam demonstrações de dispositivos ou softwares

Apresentações e seminários de estudantes

Apresentações de profissionais de negócios

Tutoria individual remota

Começa com o Mirroring360 Pro de graça

O Mirroring360 Pro oferece a capacidade de espelhar a tela do seu dispositivo em um computador, ou compartilhar a tela do seu computador com qualquer outro dispositivo.

Experimente uma avaliação gratuita agora mesmo, não é necessário inserir seu cartão de crédito e nem assinar nenhuma carta de compromisso.

Saiba mais sobre o Mirroring360. Todos os links de download do Mirroring360 para seus dispositivos.