Aplicação de Partilha de Ecrã para Qualquer Dispositivo - Mirroring360

Espelhamento e compartilhamento de tela para dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Ótimo para negócios e para educação! Experimente gratuitamente.
Aplicativos de compartilhamento de tela podem melhorar a colaboração entre profissionais de negócios, instrutores e alunos. Ao compartilhar a sua tela com outro dispositivo, você faz uso dos dispositivos do seu público para permitir que ele veja o que você está fazendo em tempo real.
Hoje em dia, funcionários e estudantes usam seus próprios dispositivos móveis, tablets e Chromebooks, também não podemos esquecer de computadores Windows e Mac que já são tradicionais, então é importante que seu aplicativo de compartilhamento de tela ofereça suporte a vários sistemas operacionais e que ele possa rodar entre plataformas.
Não só isso. Com tantas pessoas trabalhando remotamente, você precisa de um aplicativo de compartilhamento de tela que funcione independentemente de você e seu público estarem na mesma sala.
É por isso que o Mirroring360 Pro da Splashtop é o melhor aplicativo de compartilhamento de tela disponível no mercado.
Com o Mirroring360, você pode compartilhar a tela do seu dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad ou até mesmo Chromebook em um computador Mac ou PC. Não é necessário investir em hardware ou cabos para compartilhar a sua tela.
Isso não é tudo. Você também pode transmitir a tela do seu computador para até 40 participantes ao mesmo tempo através de um link com o Mirroring360 Pro! Uma solução ótima para demonstrações e palestras.
Fácil de usar, suporte a várias plataformas e recursos de alto desempenho: o Mirroring360 é a principal escolha de universidades, distritos escolares e organizações empresariais que usam o Mirroring360 em todas as suas necessidades envolvendo o compartilhamento de tela.
Você também pode usar o Mirroring360 para gravar a sua tela e compartilhar mais tarde.
O Mirroring360 é uma ótima ferramenta para:
Professores que querem espelhar a tela do seu dispositivo móvel no computador da sala de aula
Instrutores que realizam demonstrações de dispositivos ou softwares
Apresentações e seminários de estudantes
Apresentações de profissionais de negócios
Tutoria individual remota
Começa com o Mirroring360 Pro de graça
O Mirroring360 Pro oferece a capacidade de espelhar a tela do seu dispositivo em um computador, ou compartilhar a tela do seu computador com qualquer outro dispositivo.
Experimente uma avaliação gratuita agora mesmo, não é necessário inserir seu cartão de crédito e nem assinar nenhuma carta de compromisso.
Saiba mais sobre o Mirroring360. Todos os links de download do Mirroring360 para seus dispositivos.
Perguntas frequentes - Partilha de Ecrã
O que é a partilha de ecrã?
O compartilhamento de ecrã é uma funcionalidade que permite a um utilizador partilhar o conteúdo da sua tela com outro utilizador ou vários utilizadores em tempo real. Isto pode incluir tudo, desde documentos, apresentações, vídeos, a aplicações de software. É normalmente utilizado em reuniões online, webinars, sessões de trabalho colaborativo e cenários de suporte técnico. Com a partilha de ecrã, os participantes podem ver e muitas vezes interagir com, o ecrã do apresentador, facilitando uma comunicação e colaboração mais claras.
Que tipos de partilha de ecrã existem?
Com a proliferação de ferramentas de comunicação por vídeo, como o Zoom, o termo "partilha de ecrã" evoluiu para englobar dois tipos distintos:
Partilha de Tela em Vídeo Conferência
Exclusiva para plataformas de videoconferência como Zoom ou Microsoft Teams, esta forma de compartilhamento de tela é usada predominantemente durante apresentações ou webinars.
Partilha Remota de Ecrã
Operando através de software ou navegadores, este formulário não exige uma videochamada. É favorecido pelas equipes de TI para apoio ou para conduzir demonstrações ao vivo.
O compartilhamento de tela é seguro?
Com Splashtop, o compartilhamento de tela é absolutamente seguro. Priorizamos a segurança em todos os níveis. Estamos em conformidade com normas importantes como RGPD, SOC 2, HIPAA, e mais. A nossa plataforma oferece funcionalidades de segurança avançadas, como autenticação de dois fatores, transmissão de dados encriptada de ponta a ponta e segurança de senha em múltiplos níveis. Hospedado em plataformas robustas como a AWS, garantimos a proteção de dados com firewalls, encriptação e deteção de intrusões 24×7.
Investimos continuamente em melhoramentos de segurança, trabalhamos com as principais empresas de segurança para auditorias regulares e fornecemos aos utilizadores notícias atualizadas sobre segurança cibernética. Em essência, nosso compromisso com a segurança faz com que a oferta de compartilhamento de tela da Splashtop seja uma das mais seguras do mercado.