Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Team collaborating using Splashtop on various devices at a round table

Aplicação de Partilha de Ecrã para Qualquer Dispositivo - Mirroring360

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Espelhamento e compartilhamento de tela para dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Ótimo para negócios e para educação! Experimente gratuitamente.

Aplicativos de compartilhamento de tela podem melhorar a colaboração entre profissionais de negócios, instrutores e alunos. Ao compartilhar a sua tela com outro dispositivo, você faz uso dos dispositivos do seu público para permitir que ele veja o que você está fazendo em tempo real.

Hoje em dia, funcionários e estudantes usam seus próprios dispositivos móveis, tablets e Chromebooks, também não podemos esquecer de computadores Windows e Mac que já são tradicionais, então é importante que seu aplicativo de compartilhamento de tela ofereça suporte a vários sistemas operacionais e que ele possa rodar entre plataformas.

Não só isso. Com tantas pessoas trabalhando remotamente, você precisa de um aplicativo de compartilhamento de tela que funcione independentemente de você e seu público estarem na mesma sala.

É por isso que o Mirroring360 Pro da Splashtop é o melhor aplicativo de compartilhamento de tela disponível no mercado.

Com o Mirroring360, você pode compartilhar a tela do seu dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad ou até mesmo Chromebook em um computador Mac ou PC. Não é necessário investir em hardware ou cabos para compartilhar a sua tela.

Isso não é tudo. Você também pode transmitir a tela do seu computador para até 40 participantes ao mesmo tempo através de um link com o Mirroring360 Pro! Uma solução ótima para demonstrações e palestras.

Fácil de usar, suporte a várias plataformas e recursos de alto desempenho: o Mirroring360 é a principal escolha de universidades, distritos escolares e organizações empresariais que usam o Mirroring360 em todas as suas necessidades envolvendo o compartilhamento de tela.

Você também pode usar o Mirroring360 para gravar a sua tela e compartilhar mais tarde.

O Mirroring360 é uma ótima ferramenta para:

  • Professores que querem espelhar a tela do seu dispositivo móvel no computador da sala de aula

  • Instrutores que realizam demonstrações de dispositivos ou softwares

  • Apresentações e seminários de estudantes

  • Apresentações de profissionais de negócios

  • Tutoria individual remota

Começa com o Mirroring360 Pro de graça

O Mirroring360 Pro oferece a capacidade de espelhar a tela do seu dispositivo em um computador, ou compartilhar a tela do seu computador com qualquer outro dispositivo.

Experimente uma avaliação gratuita agora mesmo, não é necessário inserir seu cartão de crédito e nem assinar nenhuma carta de compromisso.

INICIAR

Saiba mais sobre o Mirroring360. Todos os links de download do Mirroring360 para seus dispositivos.

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito

Perguntas frequentes - Partilha de Ecrã

O que é a partilha de ecrã?

O compartilhamento de ecrã é uma funcionalidade que permite a um utilizador partilhar o conteúdo da sua tela com outro utilizador ou vários utilizadores em tempo real. Isto pode incluir tudo, desde documentos, apresentações, vídeos, a aplicações de software. É normalmente utilizado em reuniões online, webinars, sessões de trabalho colaborativo e cenários de suporte técnico. Com a partilha de ecrã, os participantes podem ver e muitas vezes interagir com, o ecrã do apresentador, facilitando uma comunicação e colaboração mais claras.

Que tipos de partilha de ecrã existem?

Com a proliferação de ferramentas de comunicação por vídeo, como o Zoom, o termo "partilha de ecrã" evoluiu para englobar dois tipos distintos:

  1. Partilha de Tela em Vídeo Conferência

    Exclusiva para plataformas de videoconferência como Zoom ou Microsoft Teams, esta forma de compartilhamento de tela é usada predominantemente durante apresentações ou webinars.

  2. Partilha Remota de Ecrã

    Operando através de software ou navegadores, este formulário não exige uma videochamada. É favorecido pelas equipes de TI para apoio ou para conduzir demonstrações ao vivo.

O compartilhamento de tela é seguro?

Com Splashtop, o compartilhamento de tela é absolutamente seguro. Priorizamos a segurança em todos os níveis. Estamos em conformidade com normas importantes como RGPD, SOC 2, HIPAA, e mais. A nossa plataforma oferece funcionalidades de segurança avançadas, como autenticação de dois fatores, transmissão de dados encriptada de ponta a ponta e segurança de senha em múltiplos níveis. Hospedado em plataformas robustas como a AWS, garantimos a proteção de dados com firewalls, encriptação e deteção de intrusões 24×7.

Investimos continuamente em melhoramentos de segurança, trabalhamos com as principais empresas de segurança para auditorias regulares e fornecemos aos utilizadores notícias atualizadas sobre segurança cibernética. Em essência, nosso compromisso com a segurança faz com que a oferta de compartilhamento de tela da Splashtop seja uma das mais seguras do mercado.

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
Man holding laptop case and mask
Suporte de TI e Help Desk

Com o Avanço da Ômicron, Como a Sua Empresa Pode Mudar Facilmente para um Trabalho Flexível?

Saiba mais
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Ensino a distância

Soluções de Helpdesk de TI para ensino superior para reduzir os tempos de inatividade

Saiba mais
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Suporte de TI e Help Desk

O melhor software de suporte remoto para Help Desks escolares

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog