Onde o acesso remoto a computadores se encaixa em cenários em nuvem?

Vivemos num mundo onde o acesso à informação é melhor do que nunca. Queres saber quantas pessoas estão no planeta, ou como atar uma gravata? "Basta pesquisar no Google it". Não te consegues lembrar do aniversário do teu tio? Verifica o Facebook. Precisas de aceder aos teus documentos de trabalho enquanto trabalhas a partir de casa? Basta fazeres login no Dropbox.

Com o trabalho baseado em nuvem, o conteúdo empresarial pode ser armazenado em servidores remotos, eles ficam disponíveis a qualquer momento. Com o crescimento dos dispositivos móveis (há quase 225 milhões de usuários de smartphones somente nos EUA), você pode acessar esse conteúdo em quase qualquer local do mundo. Este é o novo cenário habilitado para a nuvem: as plataformas de armazenamento em nuvem facilitam o trabalho tanto em casa como no escritório.

Então, qual é o papel do acesso remoto a computadores, em um cenário de nuvem onde o acesso a arquivos está mais fácil do que nunca?

Com o acesso remoto a computadores, um usuário tem acesso aos programas, software, arquivos e recursos de rede no computador remoto, ele pode controlar esta máquina como se estivesse sentado bem em frente a ela.

Neste post, vamos explorar como o acesso remoto a computadores funciona no novo cenário de nuvem. Vamos investigar se a sua empresa precisa de computação em nuvem ou de acesso remoto a computadores.

A importância do acesso remoto a computadores

A computação em nuvem pode ter sido uma das maiores revoluções dos últimos tempos. Ao mencionar a computação em nuvem, faz sentido lembrar do Office 365, a plataforma de produtividade empresarial da Microsoft. É o serviço em nuvem empresarial mais popular do mercado, oferecendo aos seus usuários a capacidade de realizar a maioria das suas tarefas diárias em uma única plataforma, desde o seu e-mail até a colaboração de documentos e análise de dados.

Mas o Office 365 oferece mais recursos do que o acesso remoto a um computador? Embora a amplitude dessa oferta não possa ser contestada, as empresas que já investiram em computação em nuvem podem ser capazes de usar recursos adicionais, sem nem mencionar segurança, com o acesso remoto a outros computadores.

Redução de custos

Há várias maneiras do acesso remoto a computadores reduzir os custos comerciais. Você evita o investimento em várias cópias dos mesmos pacotes de software, pois eles podem ser acessados por meio de uma única máquina. Na verdade, desde que o computador host tenha um alto desempenho, as máquinas usadas para acessar esse computador não precisam ser muito poderosas (e caras). Da mesma forma, os custos de manutenção diminuem, pois você está lidando com menos software.

Facilidade de acesso

O acesso remoto a computadores oferece uma experiência mais perfeita do que o acesso a arquivos em nuvem, especialmente quando falamos de colaboração. O acesso remoto permite que os usuários se conectem diretamente a um dispositivo ou rede comum, evitando o envio de documentos de um lado para o outro. Independentemente dos programas ou arquivos necessários para realizar o trabalho, os usuários podem fazer isso em qualquer lugar, usando os dispositivos à sua disposição.

Segurança do conteúdo

Sempre houve preocupações de segurança com a computação em nuvem, especificamente aquelas relacionadas aos dados confidenciais do usuário e de negócios que ficam armazenadas em servidores de nuvem distantes. Para empresas onde a segurança de informações de identificação pessoal (PII) e o conteúdo sensível aos negócios é fundamental, a nuvem pode ser um risco muito grande, especialmente com regulamentos como a HIPAA, que impõe multas a empresas incapazes de proteger a integridade e a confidencialidade de informações sensíveis.

O acesso remoto a computadores impede que o usuário (ou qualquer outra pessoa) tenha acesso direto ao servidor da empresa, criando uma interface bidirecional segura entre o indivíduo e o conteúdo. Soluções sofisticadas de acesso remoto a computadores colocam esse tipo de segurança na vanguarda e podem, de fato, ajudar as organizações a cumprir as diretrizes da HIPAA e outras regulamentações relativas à privacidade e segurança do acesso remoto a informações confidenciais.

Obtenha acesso ao seu desktop remoto com a Splashtop

O Splashtop Business Access oferece um acesso rápido, simples e seguro a computadores remotos para seus usuários empresariais, oferecendo:

Amplo suporte de dispositivos: aceder remotamente a computadores a partir de praticamente qualquer dispositivo: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e navegador Chrome.

Implementação simples: cria a tua própria conta para fazeres o login sempre que precisares. Também podes migrar facilmente de outras soluções remotas para Splashtop.

Segurança robusta: Todas as sessões remotas são protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. O acesso remoto também é protegido por autenticação do dispositivo, verificação em dois passos e múltiplas opções de senha de segundo nível para maximizar a segurança.

Gestão de utilizadores: Convidar utilizadores empresariais e definir manualmente as suas funções e permissões de acesso para permitir que toda a empresa utilize o acesso remoto, sem o risco.

Além disso, a Splashtop é significativamente mais econômica do que soluções alternativas como LogMeIn e GoTomyPC. Então, junte-se aos mais de 20 milhões de usuários da Splashtop hoje mesmo.

