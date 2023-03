Por que o acesso remoto deve fazer parte do seu plano de continuidade de negócios

A implementação de uma ferramenta de acesso remoto para a continuidade do negócio permite que sua equipe permaneça produtiva quando os escritórios estão firmes.

“Planejamento de continuidade de negócios (BCP) é o processo envolvido na criação de um sistema de prevenção e recuperação de ameaças potenciais para uma empresa. O BCP garante que o pessoal e os ativos são protegidos e capazes de funcionar rapidamente em caso de desastre.” — Investopedia

As consequências potenciais de não ter um plano de continuidade de negócios como parte do seu plano de gestão de crises ou recuperação de desastres podem ser graves. Considerando o número de ameaças que uma empresa pode enfrentar hoje, é surpreendente saber que a maioria das empresas não tem um plano de continuidade de negócios.

Por exemplo, a pandemia de Coronavírus COVID-19 forçou milhares de organizações a pedir a seus funcionários para trabalhar em casa. A velocidade com que a situação piorou pegou muitas organizações de pé plano, lutando para encontrar uma maneira de ajudar seus funcionários a trabalhar em casa de forma eficiente.

Esta situação mostrou como é importante dispor das ferramentas certas para permitir que os trabalhadores continuem de onde pararam e continuem a trabalhar sem problemas a partir de casa a curto prazo.

Os planos de continuidade de negócios devem incluir uma solução que permita que os funcionários trabalhem de maneira remota. Por esse motivo, o software de acesso remoto deve fazer parte do plano para que a continuidade das operações possa ser garantida.

Continuidade de negócios com acesso remoto

O acesso remoto oferece aos usuários a capacidade de acessar seus computadores de outro dispositivo. Enquanto estiver conectado em uma sessão remota, você pode controlar seu computador remoto em tempo real e usá-lo como se estivesse sentado na frente dele. Você pode abrir qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo, assim como faria se ainda estivesse em seu escritório.

O acesso remoto garante que os funcionários possam acessar seus computadores de trabalho mesmo no caso de eles não poderem usá-los fisicamente pessoalmente. Isso significa que mesmo que toda a sua equipe precise trabalhar em casa, ela ainda pode ter acesso a tudo o que precisa.

Ao ter acesso remoto no local, suas operações de negócios podem continuar ininterruptas durante situações como a que estamos vendo agora com o COVID-19.

Obtenha o melhor software de acesso remoto

A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis, confiáveis e seguras para profissionais de negócios e grandes equipes. Com o Splashtop, os usuários podem sempre permanecer conectados aos seus computadores de trabalho de casa ou mesmo na estrada, já que o Splashtop suporta acesso remoto a partir de tablets e dispositivos móveis também.

Splashtop está a oferecer equipas até 50% de desconto no apoio às iniciativas de trabalho a partir de casa.

