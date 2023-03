Perguntas e respostas sobre o Coronavírus com Mark Lee, CEO da Splashtop (COVID-19)

Perguntas sobre o trabalho em casa como resposta ao Coronavírus. Mark Lee, CEO da Splashtop, responde as principais perguntas sobre acesso remoto:

Perguntas e respostas com Mark Lee

P: Nossos funcionários precisam trabalhar em casa durante a crise da COVID-19. Como podemos criar um local de trabalho remoto rapidamente?

R: Durante a crise da COVID-19, nós vimos uma enorme demanda pelo Splashtop Business Access, tanto em nuvem quanto em soluções no local. Empresas e indivíduos estão procurando maneiras de se manterem seguros mantendo a sua produtividade. Você pode possibilitar o acesso remoto a toda a sua rapidamente usando as dicas da nossa página Trabalho em casa .

P: Ouvi dizer que preciso de uma VPN para que meus funcionários possam trabalhar remotamente. Isso é verdade?

R: As redes privadas virtuais, também conhecidas como VPNs, são caras de se configurar e manter e, se não forem gerenciadas da maneira ideal, pode haver riscos de segurança significativos. Por exemplo, se os funcionários acessarem a rede corporativa via VPN usando computadores domésticos infectados com malware ou ransomware, os computadores domésticos comprometidos poderão infectar toda a rede corporativa através da conexão VPN. As VPNs também não oferecem o nível de controle e gerenciamento de acesso que uma solução de acesso remoto oferece.

P: Minha empresa já possui uma VPN. Isso não é suficiente para permitir que meus empregados trabalhem sem sair de casa?

R: Para acessar computadores corporativos remotamente, geralmente os usuários precisam usar o protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) ou VNC. Existem vários problemas de desempenho e compatibilidade com essas soluções em diferentes dispositivos e plataformas de sistemas operacionais. Uma solução simples e de alto desempenho, como o Splashtop Business Access, oferece uma experiência perfeita e produtiva para todos os seus usuários.

P: Então, como os produtos de acesso remoto Splashtop vão funcionar junto com a VPN da minha empresa?

R: Ao contrário do RDP e VNC, que muitas vezes são lentos em um ambiente WAN, os produtos da Splashtop funcionam muito bem com uma VPN, pois trata-se de uma solução de acesso remoto de alto desempenho otimizada para WAN. Ao mesmo tempo, a Splashtop suporta 2FA, autenticação de dispositivos, trilhas de auditoria, gravação de sessão, tráfego criptografado TLS/SSL e vários recursos de gerenciamento. Na verdade, não há a necessidade de usar uma VPN.

P: A Splashtop possui escritórios em muitas áreas do mundo, incluindo a China. Que medidas a empresa tomou para cooperar com as diretrizes de saúde do governo local para permitir que os funcionários trabalhem remotamente?

R: O surto da COVID-19 aconteceu durante as férias do Ano Novo Chinês, então nossos funcionários chineses já estavam em suas casas, em diferentes províncias diferentes. Felizmente, somos uma empresa de tecnologia de acesso remoto, por isso todos os nossos funcionários já possuíam os produtos Splashtop instalados em seus computadores. Nossos funcionários conseguiram se manter seguros e produtivos usando a Splashtop para trabalhar remotamente em casa. À medida que o surto se expandiu para nossos outros escritórios em Taipei, Tóquio, Singapura, Amsterdã e San José (CA), também estabelecemos políticas para permitir que nossos funcionários pudessem trabalhar sem sair de casa usando a Splashtop.

P: Que conselho você daria para as empresas que estão disponibilizando o acesso remoto para seus funcionários pela primeira vez?

R: Infelizmente, às vezes é preciso uma emergência para estimular as empresas a melhorar suas infraestruturas tecnológicas e atualizar suas políticas de trabalho remoto. A COVID-19 nos deixou mais conscientes, em geral, da necessidade de flexibilidade envolvendo onde e como as pessoas realizam o seu trabalho. O acesso remoto é uma ferramenta crítica que empresas podem usar para aumentar sua resiliência e oferecer suporte à continuidade dos seus negócios.

A COVID-19 não é a primeira crise global, infelizmente, temos certeza de que não será a última. Além de oferecer suporte à continuidade dos negócios e das empresas, o acesso remoto pode ajudar a diminuir o tempo e o estresse envolvendo viagens longas, auxiliar no equilíbrio trabalho/vida dos funcionários e ajudar a atrair e reter trabalhadores da nova geração, que adotam o teletrabalho como um atributo no seu estilo de vida.

P: Por que a Splashtop está oferecendo descontos para novos clientes durante o surto da COVID-19?

R: Como cidadãos corporativos responsáveis, acreditamos que é nosso dever ajudar os outros a se tornarem mais resilientes durante este surto da COVID-19. Levamos esse compromisso muito a sério, e é por isso que estamos disponibilizando os nossos produtos a um custo reduzido. Saiba mais sobre ps descontos na América do Norte e na Europa.

