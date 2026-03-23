Perguntas e respostas sobre o Coronavírus com Mark Lee, CEO da Splashtop (COVID-19)

Perguntas sobre o trabalho em casa como resposta ao Coronavírus. Mark Lee, CEO da Splashtop, responde as principais perguntas sobre acesso remoto:
Perguntas e respostas com Mark Lee
P: Nossos funcionários precisam trabalhar em casa durante a crise da COVID-19. Como podemos criar um local de trabalho remoto rapidamente?
R: Durante a crise da COVID-19, temos assistido a uma enorme procura de Splashtop Remote Access, tanto de soluções cloud como de soluções empresariais no local. Empresas e indivíduos estão procurando maneiras de estar seguros enquanto permanecem produtivos. Pode configurar rapidamente a sua equipa com acesso remoto a qualquer momento aos seus computadores de trabalho a partir da nossa página de soluções Work From Home .
P: Ouvi dizer que preciso de uma VPN para que meus funcionários possam trabalhar remotamente. Isso é verdade?
R: As redes privadas virtuais, também conhecidas como VPNs, são caras de se configurar e manter e, se não forem gerenciadas da maneira ideal, pode haver riscos de segurança significativos. Por exemplo, se os funcionários acessarem a rede corporativa via VPN usando computadores domésticos infectados com malware ou ransomware, os computadores domésticos comprometidos poderão infectar toda a rede corporativa através da conexão VPN. As VPNs também não oferecem o nível de controle e gerenciamento de acesso que uma solução de acesso remoto oferece.
P: Minha empresa já possui uma VPN. Isso não é suficiente para permitir que meus empregados trabalhem sem sair de casa?
R: Para aceder remotamente aos computadores da empresa, muitas vezes os utilizadores têm de utilizar o Protocolo de Desktop Remoto (RDP) ou o VNC. Há vários problemas de desempenho e compatibilidade com essas soluções em diferentes dispositivos e plataformas de sistema operacional. Uma solução simples e de elevado desempenho como o Splashtop Remote Access oferece uma experiência perfeita e produtiva para os utilizadores.
P: Então, como os produtos de acesso remoto Splashtop vão funcionar junto com a VPN da minha empresa?
R: Ao contrário do RDP e VNC, que muitas vezes são lentos em um ambiente WAN, os produtos da Splashtop funcionam muito bem com uma VPN, pois trata-se de uma solução de acesso remoto de alto desempenho otimizada para WAN. Ao mesmo tempo, a Splashtop suporta 2FA, autenticação de dispositivos, trilhas de auditoria, gravação de sessão, tráfego criptografado TLS/SSL e vários recursos de gerenciamento. Na verdade, não há a necessidade de usar uma VPN.
P: A Splashtop possui escritórios em muitas áreas do mundo, incluindo a China. Que medidas a empresa tomou para cooperar com as diretrizes de saúde do governo local para permitir que os funcionários trabalhem remotamente?
A: O surto de COVID-19 aconteceu durante a pausa das festas do Ano Novo Chinês, então nossos funcionários chineses já estavam de volta para suas casas em diferentes províncias. Felizmente, somos uma empresa de tecnologia de acesso remoto, então todos os nossos funcionários já tinham o Splashtop instalado nos seus computadores de escritório. Os nossos funcionários puderam imediatamente ficar seguros e também produtivos, usando o Splashtop para trabalhar remotamente de casa. À medida que o surto se expandiu para nossos outros escritórios em Taipei, Tóquio, Singapura, Amesterdão e San Jose (CA), também estabelecemos políticas para permitir que os funcionários trabalhem de casa usando o Splashtop.
P: Que conselho você daria para as empresas que estão disponibilizando o acesso remoto para seus funcionários pela primeira vez?
R: Infelizmente, às vezes é preciso uma emergência para estimular as empresas a melhorar suas infraestruturas tecnológicas e atualizar suas políticas de trabalho remoto. A COVID-19 nos deixou mais conscientes, em geral, da necessidade de flexibilidade envolvendo onde e como as pessoas realizam o seu trabalho. O acesso remoto é uma ferramenta crítica que empresas podem usar para aumentar sua resiliência e oferecer suporte à continuidade dos seus negócios.
A COVID-19 não é a primeira crise global, infelizmente, temos certeza de que não será a última. Além de oferecer suporte à continuidade dos negócios e das empresas, o acesso remoto pode ajudar a diminuir o tempo e o estresse envolvendo viagens longas, auxiliar no equilíbrio trabalho/vida dos funcionários e ajudar a atrair e reter trabalhadores da nova geração, que adotam o teletrabalho como um atributo no seu estilo de vida.
P: Por que a Splashtop está oferecendo descontos para novos clientes durante o surto da COVID-19?
R: Como cidadãos corporativos responsáveis, acreditamos que é nosso dever ajudar os outros a se tornarem mais resilientes durante este surto de COVID-19. Levamos este compromisso muito a sério, e é por isso que estamos a disponibilizar os nossos produtos a um custo reduzido. Ver mais em descontos na América do Norte ed Europa.