O Patch Tuesday de agosto de 2025 da Microsoft inclui correções para 107 vulnerabilidades no Windows, Office, SQL Server, Exchange, Azure e mais. O lançamento deste mês apresenta:
1 zero-day divulgado publicamente
CVE-2025-53779 – uma vulnerabilidade no Windows Kerberos que pode permitir que um atacante escale privilégios para um administrador de domínio.
13 vulnerabilidades críticas:
9 falhas de Execução Remota de Código
3 problemas de divulgação de informações
1 vulnerabilidade de Elevação de Privilégio
Divisão por tipo de vulnerabilidade:
44 Elevação de Privilégio
35 Execução Remota de Código
18 divulgação de informações
9 falsificações
4 Negação de Serviço
Destaques do Patch da Microsoft
Este lançamento foca fortemente em falhas de escalonamento de privilégios e RCE, especialmente na infraestrutura central do Windows e em serviços conectados à cloud. A Microsoft também sinalizou várias vulnerabilidades como mais propensas a serem exploradas, aumentando a urgência para uma correção rápida.
O Patch Tuesday deste mês corrige um zero-day divulgado publicamente no Microsoft SQL Server. O zero-day divulgado publicamente é:
CVE-2025-53779 - Vulnerabilidade de Elevação de Privilégio no Windows Kerberos
A Microsoft corrige uma falha no Windows Kerberos que permite a um atacante autenticado obter privilégios de administrador de domínio.
"A travessia de caminho relativo no Windows Kerberos permite que um atacante autorizado eleve privilégios através de uma rede," explica a Microsoft.
A Microsoft diz que um atacante precisaria ter acesso elevado aos seguintes atributos dMSA para explorar a falha:
msds-groupMSAMembership: Este atributo permite ao utilizador utilizar o dMSA.
msds-ManagedAccountPrecededByLink: O atacante precisa de acesso de escrita a este atributo, o que lhes permite especificar um utilizador que o dMSA pode representar.
Atualizações de Segurança de Terceiros Dignas de Nota
Vários fornecedores não-Microsoft lançaram atualizações importantes neste ciclo de Patch Tuesday. Estas correções abordam falhas exploradas ativamente e devem ser incluídas no seu plano de resposta. Fornecedores que lançaram patches incluem:
7-Zip lançou uma atualização de segurança para uma falha de travessia de caminho que poderia levar a RCE.
Adobe lançou atualizações de emergência para zero-days do AEM Forms após a divulgação de PoCs.
Cisco lançou patches para WebEx e Identity Services Engine.
Fortinet lançou atualizações de segurança hoje para vários produtos, incluindo FortiOS, FortiManager, FortiSandbox e FortiProxy.
Google lançou atualizações de segurança para Android que corrigem duas vulnerabilidades Qualcomm exploradas ativamente.
Microsoft alertou sobre uma falha no Microsoft Exchange rastreada como CVE-2025-53786 que poderia ser usada para sequestrar ambientes de cloud.
Proton corrigiu um bug na sua nova app Authenticator para iOS que registava os segredos TOTP sensíveis dos utilizadores em texto simples.
SAP lançou as atualizações de segurança de julho para múltiplos produtos, incluindo várias vulnerabilidades com uma classificação de 9.9.
Trend Micro lançou uma "ferramenta de correção" para uma vulnerabilidade de execução remota de código ativamente explorada no Apex One. Atualizações de segurança completas virão em uma data posterior.
WinRAR lançou uma atualização de segurança no final de julho para um bug de travessia de caminho explorado ativamente que poderia levar à execução remota de código.
Splashtop AEM suporta patching em tempo real para muitas aplicações de terceiros. Atualizações como as da Adobe, WinRAR e 7-Zip podem ser implementadas automaticamente usando políticas do Splashtop AEM, reduzindo o tempo de exposição sem esforço manual.
Quais Patches Priorizar Primeiro
Com 107 vulnerabilidades este mês, é importante focar seus esforços de correção naquelas com maior risco de exploração. As orientações da Microsoft e as classificações CVSS ajudam a identificar o que precisa de atenção urgente.
Com base nas pontuações CVSS, divulgação pública e probabilidade de exploração, as organizações devem priorizar o seguinte:
Corrigir Imediatamente (Maior Prioridade)
CVE-2025-53779
Tipo: Elevação de Privilégio
CVSS: 7.2
Por que é importante: Zero-day divulgado publicamente no Windows Kerberos. Pode ser usado para obter privilégios de administrador de domínio. Corrija todos os controladores de domínio sem demora.
CVE-2025-50165 – Microsoft Graphics Component (CVSS 9.8, RCE)
CVE-2025-53766 – Windows GDI+ (CVSS 9.8, RCE)
CVE-2025-53792 – Azure Portal (CVSS 9.1, escalonamento de privilégios)
CVE-2025-50171 – Servidor de Desktop Remoto (CVSS 9.1, RCE baseado em rede)
CVE-2025-53778 – Windows NTLM (CVSS 8.8, exploração mais provável)
Estas vulnerabilidades afetam serviços voltados para a internet ou serviços centrais como RDP, Azure e sistemas de autenticação do Windows. Explorar qualquer uma delas poderia permitir que atacantes obtivessem acesso privilegiado ou se movessem lateralmente pelo seu ambiente.
Patch Dentro de 72 Horas (Alta Prioridade)
Vulnerabilidades do SQL Server – por exemplo, CVE-2025-24999, CVE-2025-49758, CVE-2025-53727 (CVSS 8.8)
Microsoft Message Queuing – CVE-2025-53143 até CVE-2025-53145 (CVSS 8.8, RCE)
CVE-2025-53786 – Exchange Server (CVSS 8.0, exploração mais provável)
Windows RRAS – Múltiplos CVEs classificados com CVSS 8.0+
Estes afetam serviços de alto valor frequentemente visados em cenários de acesso inicial ou movimento lateral.
Corrigir Dentro de 1–2 Semanas (Prioridade Média)
Win32K, Hyper-V, LSASS, DirectX – CVSS 7.x
Vulnerabilidades de macros do Office e análise de documentos – exploráveis através de phishing
Estas são significativas, mas normalmente requerem interação do usuário ou acesso existente.
Corrigir no Ciclo Regular (Prioridade Inferior)
Falhas de menor gravidade no Office, Visio, PowerPoint
CVEs no Edge para Android com pontuações CVSS abaixo de 7.0
Estes apresentam menos risco imediato e podem ser tratados como parte dos fluxos de trabalho de atualização padrão.
