Pular para o conteúdo principal
Splashtop
Teste gratuito
+1.408.886.7177Teste gratuito
Workers in an office on their computers.

August 2025 Patch Tuesday: 107 Vulnerabilities, 1 Zero-Day

Splashtop Team
6 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

O Patch Tuesday de agosto de 2025 da Microsoft inclui correções para 107 vulnerabilidades no Windows, Office, SQL Server, Exchange, Azure e mais. O lançamento deste mês apresenta:

  • 1 zero-day divulgado publicamente

    • CVE-2025-53779 – uma vulnerabilidade no Windows Kerberos que pode permitir que um atacante escale privilégios para um administrador de domínio.

  • 13 vulnerabilidades críticas:

    • 9 falhas de Execução Remota de Código

    • 3 problemas de divulgação de informações

    • 1 vulnerabilidade de Elevação de Privilégio

  • Divisão por tipo de vulnerabilidade:

    • 44 Elevação de Privilégio

    • 35 Execução Remota de Código

    • 18 divulgação de informações

    • 9 falsificações

    • 4 Negação de Serviço

Destaques do Patch da Microsoft

Patch Tuesday August 2025 summary

Este lançamento foca fortemente em falhas de escalonamento de privilégios e RCE, especialmente na infraestrutura central do Windows e em serviços conectados à cloud. A Microsoft também sinalizou várias vulnerabilidades como mais propensas a serem exploradas, aumentando a urgência para uma correção rápida.

O Patch Tuesday deste mês corrige um zero-day divulgado publicamente no Microsoft SQL Server. O zero-day divulgado publicamente é:

  • CVE-2025-53779 - Vulnerabilidade de Elevação de Privilégio no Windows Kerberos

A Microsoft corrige uma falha no Windows Kerberos que permite a um atacante autenticado obter privilégios de administrador de domínio.

"A travessia de caminho relativo no Windows Kerberos permite que um atacante autorizado eleve privilégios através de uma rede," explica a Microsoft.

A Microsoft diz que um atacante precisaria ter acesso elevado aos seguintes atributos dMSA para explorar a falha:

  • msds-groupMSAMembership: Este atributo permite ao utilizador utilizar o dMSA.

  • msds-ManagedAccountPrecededByLink: O atacante precisa de acesso de escrita a este atributo, o que lhes permite especificar um utilizador que o dMSA pode representar.

Atualizações de Segurança de Terceiros Dignas de Nota

Vários fornecedores não-Microsoft lançaram atualizações importantes neste ciclo de Patch Tuesday. Estas correções abordam falhas exploradas ativamente e devem ser incluídas no seu plano de resposta. Fornecedores que lançaram patches incluem:

Splashtop AEM suporta patching em tempo real para muitas aplicações de terceiros. Atualizações como as da Adobe, WinRAR e 7-Zip podem ser implementadas automaticamente usando políticas do Splashtop AEM, reduzindo o tempo de exposição sem esforço manual.

Comece agora!
Experimente o Splashtop AEM gratuitamente hoje
INICIAR

Quais Patches Priorizar Primeiro

Com 107 vulnerabilidades este mês, é importante focar seus esforços de correção naquelas com maior risco de exploração. As orientações da Microsoft e as classificações CVSS ajudam a identificar o que precisa de atenção urgente.

Com base nas pontuações CVSS, divulgação pública e probabilidade de exploração, as organizações devem priorizar o seguinte:

Corrigir Imediatamente (Maior Prioridade)

  • CVE-2025-53779

    • Tipo: Elevação de Privilégio

    • CVSS: 7.2

    • Por que é importante: Zero-day divulgado publicamente no Windows Kerberos. Pode ser usado para obter privilégios de administrador de domínio. Corrija todos os controladores de domínio sem demora.

  • CVE-2025-50165 – Microsoft Graphics Component (CVSS 9.8, RCE)

  • CVE-2025-53766 – Windows GDI+ (CVSS 9.8, RCE)

  • CVE-2025-53792 – Azure Portal (CVSS 9.1, escalonamento de privilégios)

  • CVE-2025-50171 – Servidor de Desktop Remoto (CVSS 9.1, RCE baseado em rede)

  • CVE-2025-53778 – Windows NTLM (CVSS 8.8, exploração mais provável)

Estas vulnerabilidades afetam serviços voltados para a internet ou serviços centrais como RDP, Azure e sistemas de autenticação do Windows. Explorar qualquer uma delas poderia permitir que atacantes obtivessem acesso privilegiado ou se movessem lateralmente pelo seu ambiente.

Patch Dentro de 72 Horas (Alta Prioridade)

  • Vulnerabilidades do SQL Server – por exemplo, CVE-2025-24999, CVE-2025-49758, CVE-2025-53727 (CVSS 8.8)

  • Microsoft Message Queuing – CVE-2025-53143 até CVE-2025-53145 (CVSS 8.8, RCE)

  • CVE-2025-53786 – Exchange Server (CVSS 8.0, exploração mais provável)

  • Windows RRAS – Múltiplos CVEs classificados com CVSS 8.0+

Estes afetam serviços de alto valor frequentemente visados em cenários de acesso inicial ou movimento lateral.

Corrigir Dentro de 1–2 Semanas (Prioridade Média)

  • Win32K, Hyper-V, LSASS, DirectX – CVSS 7.x

  • Vulnerabilidades de macros do Office e análise de documentos – exploráveis através de phishing

Estas são significativas, mas normalmente requerem interação do usuário ou acesso existente.

Corrigir no Ciclo Regular (Prioridade Inferior)

  • Falhas de menor gravidade no Office, Visio, PowerPoint

  • CVEs no Edge para Android com pontuações CVSS abaixo de 7.0

Estes apresentam menos risco imediato e podem ser tratados como parte dos fluxos de trabalho de atualização padrão.

Como o Splashtop AEM Pode Ajudar

A atualização de agosto destaca como vulnerabilidades de rápida evolução (como o zero-day do Kerberos e falhas de alto risco em RDP, NTLM e Azure) exigem mais do que apenas uma rotina de patching mensal. Splashtop AEM dá às equipas de TI a flexibilidade e rapidez para responder em tempo real, sem interromper as operações.

Splashtop AEM oferece:

  • Patching em tempo real de SO e apps em Windows, macOS e principais softwares de terceiros

  • Insights baseados em CVE para que possa filtrar, priorizar e corrigir com base no risco real

  • Políticas de correção automatizadas para eliminar o trabalho manual repetitivo

  • Controlo de implementação baseado em anéis para lançamentos mais seguros

  • Painéis ao vivo para acompanhar o status dos patches, falhas e conformidade em um só lugar

Funciona com Sua Pilha Existente

Quer esteja a usar Microsoft Intune, um RMM tradicional, ou nenhuma ferramenta de patching, o Splashtop AEM integra-se perfeitamente:

  • Usando Intune? Splashtop AEM melhora o Intune adicionando correção em tempo real, suporte mais amplo a terceiros e visibilidade mais profunda.

  • Usando um RMM? Splashtop AEM oferece patching mais rápido, configuração mais fácil e um impacto mais leve.

  • Ainda a fazer patching manualmente? Automatize atualizações em todo o seu ambiente e liberte tempo valioso.

Splashtop AEM ajuda você a se manter protegido sem adicionar complexidade. É a correção como deveria ser: rápida, confiável e totalmente sob seu controle.

Comece o Seu Teste Gratuito do Splashtop AEM

Patch Tuesday não precisa significar noites longas, folhas de cálculo e correria reativa.

Com o Splashtop AEM, pode:

  • Corrigir vulnerabilidades no momento em que são divulgadas (incluindo zero-days como CVE-2025-53779)

  • Automatize atualizações de SO e de terceiros em toda a sua frota

  • Elimine pontos cegos com visibilidade e relatórios em tempo real

Comece hoje e assuma o controlo do seu patching!

Comece agora!
Experimente o Splashtop AEM gratuitamente hoje
INICIAR

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se
Receba as últimas notícias da Splashtop
AICPA SOC icon
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2025 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços de $ mostrados em USD. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.