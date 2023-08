A importância esquecida da segurança Wi-Fi nas escolas

O Wi-Fi é a espinha dorsal das nossas instituições de ensino, permitindo tudo, desde portais de trabalhos de casa online a reuniões virtuais da faculdade. A maioria dos administradores do K-12 acredita na segurança das suas redes Wi-Fi e acredita que as medidas de segurança cibernética existentes são adequadas.

Infelizmente, essa confiança muitas vezes pode ser deslocada. A segurança no Wi-Fi, embora frequentemente negligenciada, pode ser o ponto fraco no sistema de segurança de rede da tua escola. Na verdade, de acordo com Comparitech.com, Os ataques de ransomware em escolas e faculdades dos Estados Unidos custam 9,45 mil milhões de dólares em 2022.

A ilusão da segurança Wi-Fi

As escolas muitas vezes confiam em várias soluções de segurança, como ferramentas de prevenção anti-malware e phishing. Embora essas soluções constituam partes fundamentais de uma estratégia de segurança robusta, não protegem necessariamente a rede Wi-Fi da escola de todas as ameaças.

A noção de que a rede Wi-Fi é inerentemente segura e de que outras medidas de segurança fornecem proteção suficiente, é um equívoco perigoso. Este é especialmente o caso quando a equipe de TI, muitas vezes baseada fora do campus, pode inadvertidamente negligenciar a segurança Wi-Fi.

Os Perils da Vulnerabilidade do Wi-Fi

Eis uma verificação de realidade: As redes Wi-Fi podem ser exploradas por atores internos ou externos para ganhar acesso não autorizado a sistemas, resultando em complicações graves. Através de escutas ou intercetar dados de Wi-Fi (uma prática conhecida como Man-in-the-Middle, ou MITM, ataque), indivíduos mal-intencionados podem roubar credenciais de professores e administradores.

Isso pode levar a acesso não sancionado à rede de admins/pessoal desprotegida, manipulações em sistemas de classificação, ou até paralisações completas do sistema que prejudicam atividades académicas, como exames.

Além disso, os ataques MITM também podem fornecer uma porta de entrada para outros ataques, onde o ransomware pode ser implementado ou os dados pessoais podem ser roubados para fins prejudiciais. Isto não é apenas teórico; infrações como estas já aconteceram antes e vão acontecer novamente se os passos certos não forem dados.

Segurança da rede: Manter a Visibilidade e o Controlo

Outro aspecto importante da segurança da rede é manter a visibilidade e o controlo do acesso à rede, que pode incluir gerir o acesso de antigos funcionários ou estudantes. O acesso desonesto pode levar a violações indesejadas, fuga de informações sensíveis e pode contornar filtros de rede implementados, particularmente em instituições de ensino. É essencial rever e atualizar regularmente os controlos de acesso para garantir que apenas indivíduos atuais e autorizados têm acesso.

"Mal Twin Attacks” (também conhecido por escutas Wi-Fi): Uma ameaça oculta nas redes Wi-Fi escolares

Um tipo de ataque de rede Wi-Fi particularmente alarmante mas muitas vezes ignorado é o ataque gémeo "maligno. " Neste cenário, é criada uma rede Wi-Fi nociva que imita a rede legítima no nome e na aparência. Esta rede desonesta age como um 'gémeos mal' da rede original, enganando os utilizadores a ligarem-se a ela em vez da rede legítima. Este truque é preocupantemente simples de executar e requer capacidades técnicas mínimas, fazendo com que seja uma tática viável mesmo para estudantes especializados em tecnologia.

Professores desprevenidos podem, sem saber, ligar-se a esta rede desonesta ao realizarem as suas tarefas diárias. Uma vez ligado, o dispositivo do professor fica exposto. O indivíduo que opera a rede maléfica pode monitorizar as atividades online do professor, interceptar dados sensíveis, como credenciais de login, e potencialmente ter acesso a recursos confidenciais.

Cumprimento dos requisitos de conformidade

As escolas no K- 12 estão vinculadas por vários regulamentos críticos, incluindo a Lei de Proteção à Privacidade das Crianças Online (COPPA), a Lei de Proteção à Internet das Crianças (CIPA), a Lei dos Direitos Educativos e Privacidade da Família (FERPA) e a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA).

Estas leis mandam que as escolas garantam a segurança online para os alunos, preservam a privacidade dos registos dos alunos e protegem as informações de saúde. Implementar uma estrutura de segurança Wi-Fi robusta é parte integrante do cumprimento desses requisitos regulamentares.

O papel do RADIUS em conformidade e segurança Wi-Fi

O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) pode desempenhar um papel crucial para ajudar a tua escola a cumprir esses padrões. Faz isso fornecendo acesso seguro e autenticado às tuas redes Wi-Fi. Um produto de controle de acesso robusto, como o servidor Foxpass RADIUS , que se integra aos seus sistemas existentes e requer um tempo mínimo de configuração.

Com o RADIUS, quando um usuário tenta acessar a rede, as suas credenciais são autenticadas e o dispositivo é avaliado para atender aos padrões de segurança. Isso diminui a probabilidade de acesso não autorizado e, portanto, reduz o risco de violações e fugas de dados. Consequentemente, ajuda a cumprir os requisitos de privacidade nos pontos FERPA, COPPA e HIPAA, limitando o acesso a dados confidenciais dos estudantes e informações de saúde.

O controle que a Autenticação RADIUS oferece também pode ajudar na conformidade com a CIPA. Ao garantir que apenas os utilizadores autorizados têm acesso à rede, as escolas podem gerir e monitorizar melhor as atividades online, fornecendo as salvaguardas necessárias para impedir o acesso a conteúdo online inadequado.

Proteja a tua escola agora

A complacência de segurança pode levar a consequências devastadoras para as escolas do ensino básico e secundário. Está na altura de avaliar as tuas medidas de segurança atuais e considerar as lacunas que podem existir, particularmente na tua rede Wi-Fi. Não espere até ocorrer uma violação para perceber a importância da segurança Wi-Fi.

Implemente soluções como o Foxpass RADIUS hoje para garantir que a rede da sua escola seja verdadeiramente segura, compatível e preparada para o futuro. Lembre-se, a segurança não é apenas sobre proteger sistemas e dados — é sobre salvaguardar o futuro dos nossos alunos. No que toca a segurança Wi-Fi nas escolas do ensino básico e 12, é melhor estar seguro do que desculpe.