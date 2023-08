Combater o Twin Attack Mal com o RADIUS

As organizações continuam a sofrer de uma técnica de pirataria Wi-Fi com quase duas décadas conhecida como o ataque gémeo maligno. Este ataque é um excelente exemplo de um ataque de Man-in-the-Middle (MitM). Embora sejam conhecidos, os dois ataques gémeos continuam a ser um desafio de prevenir sem medidas de segurança adequadas.

Este blogue aprofunda o famoso incidente de hacking GRU, onde hackers russos utilizaram o ataque gémeo maléfico para se infiltrar nas redes Wi-Fi e extrair dados sensíveis de organizações proeminentes. Vamos então examinar como uma solução Wi-Fi RADIUS baseada em certificados poderia ter mitigado este ataque.

Como funciona o mal Twin Attack?

The Setup: O cibercriminoso cria uma rede Wi-Fi imposter com um nome (SSID) muito parecido com uma rede legítima. Este copycat SSID pode parecer idêntico, mas a rede desonesta foi criada para enganar.

Atorcendo a Presa: Usuários incautos que procuram acesso à internet veem a rede do impostor e liga-se a ela, assumindo que é a genuína.

Interceção de dados: Depois de ligado, todo o tráfego de dados do utilizador, incluindo informações sensíveis como credenciais de login, detalhes financeiros e comunicações pessoais, flui através da rede nociva do atacante.

Invisível e Evasão: O atacante continua escondido, evitando a suspeita e captura os dados silenciosamente sem que as vítimas alguma vez percebam o seu perigo.

Wi-Fi Espies Apanhado: O Incidente de Hacking do GRU revelado

Segundo o Sceplicity.org, o mundo soube recentemente de um incidente de hacking de alto perfil atribuído a hackers dentro da agência militar russa GRU pela implementação de pontos de acesso gémeos (AP) maléficos.

Os atacantes executaram esses ataques para interceptar dados sensíveis transmitidos por redes Wi-Fi. Os seus alvos incluíam organizações de renome, como agências antidopagem do Colorado, Brasil, Canadá, Mónaco e Suíça, juntamente com as operações de energia nuclear da Westinghouse Electric Company, o laboratório de testes químicos da Spiez na Suíça e a Organização para a Proibição de Armas Químicas na Holanda.

O modus operandi dos hackers russos era sofisticado e audacioso. Estacionariam um veículo perto dos edifícios-alvo, convertendo-o no seu hub operacional. O carro abrigava um arsenal de ferramentas essenciais para o ataque, incluindo baterias, um Wi-Fi Pineapple, uma antena Wi-Fi direcional de alto ganho, um modem 4G e um pequeno computador com armazenamento.

O papel da autenticação Wi-Fi RADIUS baseada em certificados

As organizações devem adotar medidas de segurança avançadas para mitigar as ameaças colocadas por ataques gémeos e reforçar a segurança da rede Wi-Fi. Uma solução de autenticação Wi-Fi RADIUS baseada em certificados é uma poderosa defesa contra estas sofisticadas ameaças cibernéticas.

Em tal solução, como a oferecida pelo Foxpass, o processo de autenticação conta com certificados digitais para verificação do usuário. Implementar certificados digitais aumenta significativamente a confiança e a segurança dentro da rede Wi-Fi.

Quando implantado em uma infraestrutura Wi-Fi, o Foxpass valida os certificados digitais dos dispositivos e usuários conectados. O acesso à rede é concedido exclusivamente aos que têm certificados legítimos, tornando fúteis quaisquer tentativas dos hackers de estabelecer redes Wi-Fi nocivas.

Foxpass: implementando uma solução RADIUS Wi-Fi baseada em certificado seguro

A Foxpass é fornecedora líder de soluções Wi-Fi RADIUS baseadas em SCEP , oferecendo uma defesa robusta contra ataques de gêmeos malignos e ameaças cibernéticas semelhantes. A sua implementação oferece as seguintes vantagens:

Segurança robusta: Foxpass garante autenticação forte por meio de medidas baseadas em certificado, mitigando o risco de acesso não autorizado.

Gestão Centralizada: Com uma plataforma de gestão centralizada, os administradores de rede podem supervisionar com eficiência o acesso de utilizadores, certificados e dispositivos de rede.

Escalabilidade: Foxpass atende a empresas de todos os tamanhos, acomodando requisitos de segurança em evolução sem esforço.

Integração perfeita: o Foxpass integra-se sem esforço à infraestrutura Wi-Fi existente, simplificando o processo de implantação.

Experimente o Foxpass gratuitamente

O incidente de hacking da GRU e o uso de dois ataques gémeos são uma lembrança gritante da evolução das ameaças cibernéticas que as organizações enfrentam. Para combater esses ataques sofisticados, a adoção de soluções Wi-Fi RADIUS baseadas em certificado, exemplificadas pelo Foxpass, desempenha um papel fundamental no fortalecimento da segurança da rede. A vigilância e as implementações de segurança de ponta são essenciais para a proteção contra o cenário cibernético em constante evolução.

Experimente uma avaliação gratuita do Foxpass agora e proteja o acesso à sua rede Wi-Fi.