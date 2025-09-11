Dizer que a cibersegurança se tornou mais exigente seria um eufemismo. A crescente complexidade das ameaças cibernéticas tornou um desafio estar à frente dos atacantes e manter redes e dispositivos protegidos, o que levou à crescente importância de soluções robustas de deteção e resposta, como NDR (Network Detection and Response) e EDR (Endpoint Detection and Response).
Com isso em mente, é hora de comparar NDR vs EDR, ver como eles diferem, explorar como cada um é crucial para proteger ativos digitais e ver como o Splashtop AEM ajuda as empresas a fortalecer a segurança de endpoints com insights baseados em CVE, automação de patches, alertas proativos e fluxos de trabalho de remediação.
O Papel do NDR e EDR na Cibersegurança Moderna
Tanto o NDR como o EDR são ferramentas valiosas de cibersegurança. Foram concebidas para fornecer monitorização, detetar atividades suspeitas e responder a elas, para que as equipas de TI possam lidar com potenciais violações ou ataques. No entanto, cada uma tem características e aplicações distintas, sendo utilizadas para abordar diferentes aspetos da segurança.
O que é o NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response (NDR) é um sistema focado em monitorizar redes e tráfego de rede para potenciais ameaças. Analisa o tráfego entre redes internas e externas, bem como comunicações internas, para detetar atividades suspeitas ou outras anomalias.
NDR utiliza machine learning e análises comportamentais para monitorizar comportamentos de rede e indicadores de ameaças conhecidas. Isto ajuda a detetar ameaças de dia zero, bem como ameaças conhecidas, com base em padrões e indicadores de ameaças conhecidas.
O que é EDR (Endpoint Detection and Response)?
Os sistemas de Endpoint Detection and Response (EDR) monitorizam e gerem a segurança em endpoints, como computadores de secretária, portáteis e dispositivos móveis. O EDR recolhe dados como atividade do utilizador, ligações de rede e alterações a ficheiros para detetar atividades suspeitas.
As soluções EDR fornecem visibilidade e proteção em tempo real para endpoints, coletando e analisando dados continuamente. Tal como o NDR, podem usar aprendizagem automática e análises comportamentais para detetar ameaças em tempo real.
Além disso, os sistemas EDR podem automatizar respostas, como isolar endpoints ou ficheiros infetados. Isto ajuda a reduzir o risco de ataque e os danos que podem causar, ao mesmo tempo que fornece detalhes que podem ajudar as equipas de TI a investigar o incidente.
Como as Ameaças Cibernéticas Evoluíram e Porque é que o NDR & EDR Importam?
À medida que as ameaças cibernéticas continuam a crescer, NDR e EDR tornaram-se ainda mais importantes. Ferramentas robustas de deteção são essenciais para identificar e responder a atividades suspeitas e potenciais ameaças, de preferência antes que possam causar qualquer dano.
Por exemplo, com o crescimento do trabalho remoto e da diversidade de dispositivos, as organizações gerem mais endpoints do que nunca. Qualquer um destes endpoints, se não estiver protegido, pode ser comprometido e permitir que um atacante entre numa rede.
As soluções EDR podem monitorizar estes endpoints para detetar atividades suspeitas, bloquear ficheiros maliciosos e até mesmo colocar o dispositivo infetado em quarentena. Se um atacante chegar à rede, o NDR pode revelar movimentos laterais, comando e controlo, ou padrões de exfiltração de dados e alertar as equipas de segurança. Pode também ajudar a identificar o host implicado para investigação.
Tanto as soluções NDR quanto EDR podem ajudar a eliminar lacunas de visibilidade e criar uma segurança mais forte em redes e ecossistemas. Aproveitá-las permite que as organizações criem políticas de segurança eficazes e obtenham uma melhor visão sobre a sua segurança.
NDR vs EDR: O que os Diferencia na Defesa Cibernética?
Agora vamos examinar as principais diferenças entre NDR e EDR. Embora ambos sejam aspectos importantes da cibersegurança, suas funções, pontos fortes e casos de uso podem variar significativamente.
Network Detection and Response
Detecção e Resposta de Endpoint
Monitores
Tráfego e padrões de rede
Dispositivos e atividade de endpoint
Fonte de dados
Inspeção profunda de pacotes e dados de fluxo
Telemetria e registos
Escopo de Visibilidade
Visibilidade a nível de rede, movimento lateral, exfiltração e comunicações C2
Visibilidade ao nível do endpoint em cada dispositivo
Implantação
Sensores na rede
Agentes são instalados em cada dispositivo
Métodos de Deteção
Análise comportamental, deteção de anomalias, inspeção profunda de pacotes
Monitorização comportamental, análise de processos, atividade de ficheiros e registo
Resposta
Alertar e enriquecer investigações, e em algumas implementações, orquestrar bloqueios através de controlos integrados
Quarentena de endpoints e remediação a nível de dispositivo
Casos de Uso
Ganhar visibilidade e segurança em redes e identificar atividades de ataque
Investigar e remediar dispositivos, parando ameaças a nível de endpoint
Limitações
Contexto limitado a nível de processo, ficheiro e utilizador em comparação com ferramentas de endpoint
Visibilidade limitada em dispositivos não geridos e atividade em nível de rede mais ampla
As Forças e Fraquezas do NDR e EDR para Proteção Contra Ameaças Cibernéticas
Embora tanto o NDR quanto o EDR sejam ferramentas essenciais de cibersegurança, nenhuma é uma proteção perfeita contra todas as ameaças. Cada um tem pontos fortes e fracos que devem ser levados em consideração.
O NDR fornece visibilidade em toda a rede, permitindo detetar atacantes e até ameaças ocultas. Como utiliza machine learning e análises, pode identificar novas ameaças ao identificar anomalias, em vez de assinaturas ou padrões conhecidos. Além disso, integrar ferramentas NDR com plataformas de inteligência de ameaças proporciona uma deteção de ameaças ainda maior.
No entanto, o NDR também é altamente dependente de dados de tráfego de rede, por isso a encriptação generalizada reduz a inspeção de conteúdo profundo, e o NDR depende mais de metadados, fluxo e sinais comportamentais nesses casos. Da mesma forma, as ferramentas NDR podem gerar um grande volume de dados e alertas, por isso outras ferramentas são muitas vezes necessárias para filtrar o ruído.
O EDR fornece visibilidade granular em cada dispositivo, com uma análise aprofundada de processos, aplicações e ficheiros. Isso facilita para as equipas de TI identificar ameaças em endpoints individuais e responder rapidamente, e como o EDR oferece respostas automatizadas, alivia muito do fardo dos agentes de TI. Também fornece capacidades forenses, para que as equipas possam analisar os ataques e determinar a causa.
Ao mesmo tempo, o EDR tem um escopo limitado e foca-se apenas em endpoints, tornando mais difícil rastrear a atividade em toda a rede. Tal como o NDR, o EDR pode gerar uma quantidade substancial de telemetria. Ajustar as detecções e os fluxos de trabalho de triagem é essencial para evitar a fadiga de alertas. Além disso, o EDR é baseado em agentes, pelo que cada endpoint requer a instalação de um agente de software, o que pode ser um processo mais intensivo em recursos.
Como a Integração de NDR e EDR Melhora o Seu Quadro de Segurança
Se você está se perguntando se NDR ou EDR é melhor para o seu negócio, a boa notícia é: você não precisa escolher. Na verdade, combinar NDR e EDR fornece uma estratégia de defesa em camadas que protege contra ameaças de rede e de endpoint, melhorando sua segurança geral.
Quando usados juntos, o NDR deteta ameaças em toda a rede, enquanto o EDR contém e aborda ameaças a nível de endpoint. Isso permite que as equipas de TI criem uma estratégia de segurança mais holística e correlacionem atividades em nível de rede e endpoint para uma melhor compreensão dos ataques.
Isso leva a uma melhor deteção de incidentes e respostas mais rápidas, para que as potenciais ameaças possam ser identificadas e tratadas onde quer que apareçam.
O que vem a seguir na cibersegurança: A ascensão do XDR e além
No entanto, há uma terceira opção de deteção e resposta que está a agitar a indústria da cibersegurança: Extended Detection and Response (XDR), que fornece uma solução integrada que reúne dados de endpoints, redes e a cloud.
O XDR correlaciona sinais entre endpoints, redes, identidades e serviços na cloud para melhorar a qualidade da deteção e agilizar a resposta. Isso ajuda as equipas de segurança a manterem-se alertas e capazes de responder rapidamente a ameaças em superfícies de ataque complexas e distribuídas, mantendo endpoints e redes seguras.
O XDR ainda é uma tecnologia emergente, juntamente com outras ferramentas como análises alimentadas por IA e Secure Access Service Edge (SASE). Estas ferramentas ajudarão a fornecer uma defesa mais holística, robusta e eficaz para redes e endpoints, mesmo contra ameaças cibernéticas crescentes.
Como Implementar com Sucesso o NDR e EDR na Sua Organização
É claro que o NDR e o EDR são ambos importantes ferramentas de segurança, mas devem ser implementados corretamente para fornecer todos os seus benefícios.
As organizações muitas vezes combinam o EDR para profundidade de endpoint com o NDR para visibilidade a nível de rede. Algumas adotam o XDR para unificar sinais e fluxos de trabalho. As ferramentas complementam-se, proporcionando uma abordagem de cibersegurança completa e abrangente.
Além disso, as organizações precisam alinhar os seus sistemas NDR e EDR com a sua infraestrutura de TI. Isso significa encontrar uma solução que possa integrar-se com os seus sistemas existentes, escalar para crescer com a sua organização e fornecer todas as ferramentas necessárias para uma análise e resposta eficientes.
Procure soluções com capacidades de inteligência de ameaças e recursos que atendam às necessidades da sua organização. Além disso, é importante treinar a sua equipa sobre como essas ferramentas funcionam e como podem ser utilizadas para melhorar a segurança. Manter os funcionários informados e educados ajuda as empresas a tirar o máximo proveito das suas ferramentas de segurança.
Reforça a Segurança dos Terminais com Splashtop: Soluções de Gestão Autónoma de Terminais
Quando quer segurança de endpoint que seja poderosa, fiável e fácil de usar, a Splashtop tem o que precisa.
Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) inclui ferramentas de segurança concebidas para proteger endpoints. Com os seus insights de CVE alimentados por IA, podes rapidamente identificar riscos e vulnerabilidades e tomar medidas para remediá-los. Os alertas proativos do Splashtop AEM podem identificar e resolver problemas assim que aparecem com correções automatizadas.
Além disso, a Splashtop AEM reduz o risco de endpoint com gestão de patches automatizada para sistemas operativos e aplicações de terceiros. Isso deteta e implementa automaticamente patches, abordando vulnerabilidades e mantendo sistemas operativos e aplicações de terceiros atualizados.
Tudo isto é gerido a partir de um único painel, que coloca insights de risco baseados em CVE, patching automatizado, alertas configuráveis, ferramentas remotas, scripting e remediação ao teu alcance.
Se precisar de assistência extra, as ferramentas EDR e MDR (Managed Detection & Response) da Splashtop oferecem visibilidade em tempo real e insights acionáveis sobre a segurança dos seus endpoints, juntamente com expertise prática em segurança.
A Splashtop AEM fornece às equipas de TI ferramentas para monitorizar endpoints, reduzir o esforço manual e melhorar a higiene de segurança. Isto inclui:
Patching automatizado para SO, aplicações de terceiros e personalizadas
Informações Sobre Vulnerabilidades com Base em CVE
Políticas configuráveis e anéis de implementação
Inventário de hardware e software em todos os endpoints
Alertas configuráveis e remediação por script
Ferramentas de fundo como gestor de tarefas e transferência de ficheiros sem interromper os utilizadores
Queres experimentar a Splashtop por ti próprio? Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita: