O Mirroring360 permite que você espelhe a tela do seu iOS (iPad, iPhone, iPod) em um computador sem a necessidade de cabos ou Apple TVs.

Caros usuários Splashtop, apresentamos um novo e emocionante produto da Splashtop! O Mirroring360 permite o espelhamento de dispositivos iOS (iPad, iPhone, iPod) em um computador sem nenhuma necessidade de cabos ou Apple TVs. Basta instalar o Mirroring360 no seu computador e selecioná-lo no menu AirPlay do seu iPad e começar a compartilhar! Com o seu computador conectado em um projetor ou quadro interativo, todos podem ver o seu trabalho e todos o seus aplicativos. Ao combinar o Mirroring360 com o Splashtop Classroom, você pode redirecionar a tela do iOS para qualquer dispositivo dentro da sala de reuniões ou pela Internet, 1-para-muitos com anotações!

Inicie a sua avaliação gratuita hoje mesmo

Começa hoje o teu teste do dia grátis 14 https://www.mirroring360.com

Vai à conferência líder em educação ISTE 2014 (International Society for Technology in Education)em Atlanta?

Confira o Mirroring360 e o Splashtop Classroom nestes locais:

AT&T - Booth 3348 - Participa na sessão Splashtop Domingo 12:30 - 13:30 para ouvir Thomas Deng, co-fundador do Splashtop

HoverCam - Booth 1854 - vê o Splashtop em acção com a primeira câmara de documentos SuperSpeed USB 3.0 do mundo, SOLO 8!

Mais uma vez agradecemos todo o seu apoio - Equipe Splashtop