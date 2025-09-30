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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

O Mirroring360 permite que você espelhe a tela do seu iOS (iPad, iPhone, iPod) em um computador sem a necessidade de cabos ou Apple TVs.

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Caros Utilizadores do Splashtop, Agora, um novo e empolgante produto Splashtop está aqui!  Mirroring360 permite espelhar sem fios o ecrã do teu iOS (iPad, iPhone, iPod) para um computador sem necessidade de cabos ou Apple TVs. Basta instalar o Mirroring360 no teu computador, selecioná-lo no menu AirPlay do teu iPad e começar a partilhar! Com o teu computador ligado a um projetor ou quadro interativo, agora todos podem ver o teu trabalho e apps.  Ou combina o Mirroring360 com o Splashtop Classroom, podes redirecionar o ecrã do iOS para qualquer dispositivo dentro da sala de reuniões ou através da Internet, Scripts e Tarefas com anotações!

Inicie a sua avaliação gratuita hoje mesmo

Começa o teu teste de 7 dias grátis hoje https://www.mirroring360.com

Vai à conferência principal ISTE 2014 (International Society for Technology in Education) em Atlanta?

Confira o Mirroring360 e o Splashtop Classroom nestes locais:

AT&T - Booth 3348 - Participa na sessão Splashtop Domingo 12:30 - 13:30 para ouvir Thomas Deng, co-fundador do Splashtop

HoverCam - Booth 1854 - vê o Splashtop em acção com a primeira câmara de documentos SuperSpeed USB 3.0 do mundo, SOLO 8!

Obrigado novamente por todo o teu apoio
-Equipe Splashtop

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