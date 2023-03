Conheça o teu Patrão a meio caminho com o Trabalho Híbrido - É uma vitória para ganhar

O desafio é real. Você quer trabalhar em casa, mas o seu chefe quer que você volte para o escritório, igual era antes da COVID. Embora haja muita pesquisa sobre os benefícios do trabalho em casa, também há algumas evidências sobre os benefícios de se trabalhar no escritório.

Esse foi o desafio que o Editor de Energia Solar, Kami Turky, enfrentou quando tentou convencer o seu patrão a deixá-lo trabalhar em casa.

“Embora o trabalho em casa seja muito melhor, ajude o meio ambiente, reduza os engarrafamentos e, claro, economize muito dinheiro gasto em gasolina, isso não foi suficiente para convencer meu chefe”, disse Kami.

“O meu patrão mencionou alguns estudos de Harvard afirmando que as pessoas não podiam funcionar corretamente quando trabalham onde dormem devido a muitos fatores psicológicos que podem causar depressão - Como posso ganhar o argumento?”

A realidade é que quando o assunto envolve as vantagens e desvantagens de se trabalhar em casa, nem tudo é oito ou oitenta.

Felizmente para Kami, seu chefe concordou com o meio-termo, adotando uma configuração de trabalho na qual Kami trabalha 3 dias no escritório e a 2 dias em casa.

Esta configuração chama-se o escritório híbrido - a mistura perfeita tanto do teu escritório doméstico como do escritório corporativo! O que isso significa para ti?

Se você não tem a opção de trabalhar remotamente porque o seu chefe por algum motivo se recusa a adotá-la, o escritório híbrido pode ser um ótimo meio-termo para ambos, assim como foi para Kami e seu chefe.

Mas primeiro, espere... O que é o escritório híbrido?

O escritório híbrido é uma configuração de trabalho que oferece aos funcionários a flexibilidade de trabalhar em seus escritórios corporativos e domésticos.

As organizações e empresas podem definir horários de trabalho híbridos que definem as datas e horários nas quais se espera que os funcionários trabalhem no escritório ou podem oferecer aos funcionários autonomia total na escolha de quando e onde querem trabalhar.

Um professor da Harvard Business School previu recentemente que a semana de trabalho das 9 a 5 vai tornar-se a '3-2-2' depois da configuração de escritório híbrido pós pandemia. Neste cenário, os empregados trabalharão três dias em casa, dois dias no seu escritório.

Este formato 3-2-2 também pode ser de três dias no escritório e dois dias trabalhando em casa. A ideia é que empresas e funcionários trabalhem junto para encontrar o equilíbrio perfeito entre trabalhar no escritório e trabalhar em casa.

Está pronto para convencer seu chefe? Então comece com a mentalidade certa.

Antes de conversar com ele sobre a criação de um escritório híbrido, é importante reconhecer que seu chefe não está tentando dificultar as coisas para o seu lado sem motivos. A mentalidade e a atitude certas podem fazer a diferença.

“A sua atitude é fundamental para o sucesso. Se você espera que as coisas sejam difíceis, vai ser muito mais fácil resolver problemas, superar adversidades e manter uma energia entusiasta sobre como você se porta diante do seu trabalho.” — Nick Saban

O teu patrão também pode estar num sítio difícil! Têm clientes e funcionários que precisam sempre de acesso presencial a eles, por isso, têm de estar no escritório para estarem sempre disponíveis. Consequentemente, eles esperam o mesmo de ti. Coloque-te nos sapatos do teu chefe primeiro e mantém uma mentalidade positiva.

Faça a sua lição de casa — você pode trabalhar remotamente?

Se você quiser possibilitar que você ou outras pessoas tenham um local de trabalho híbrido, primeiro você precisa entender e definir que tipo de trabalho pode ser feito em casa e qual trabalho exige interações presenciais no escritório.

Pense cuidadosamente em tudo o que você pode fazer tanto em casa quanto no escritório. Escreva uma lista.

Há muito tempo, a maioria das tarefas de escritório precisava ser feita no local, mas agora podemos fazer muitas coisas do escritório de maneira remota, graças à evolução da era digital e ao advento de ferramentas que revolucionaram a forma como trabalhamos: softwares de videoconferência como o zoom, software de desktop remoto como a Splashtop, ferramentas de colaboração como o ProofHub, Slack, Google Drive, Confluence e Microsoft Teams.

Com todas estas novas tecnologias disponíveis para facilitar o trabalho, existem muitas mais tarefas que podemos fazer a partir de casa. Pense atentamente em todos eles e anota-os para te dar a ti e ao teu patrão uma ideia clara do que podes e não podes fazer de casa.

Quais são os benefícios do trabalho remoto híbrido para o seu chefe?

Antes de conversar com o seu chefe sobre a mudança para uma configuração híbrida, você deve definir claramente os benefícios que a empresa vai obter ao permitir que você trabalhe em uma configuração híbrida.

Esses são os dois principais fatores que podem fazer a balança pender para o seu lado.

1. Aumento da produtividade

Tradicionalmente, teme-se permitir que as pessoas trabalhem de maneira remota pois isso pode criar distrações devido à uma falta de supervisão. Seu chefe provavelmente está preocupado com isso.

No entanto, muitos estudos provaram que isso é falso, pois esses trabalhadores remotos foram muito mais produtivos do que seus colegas de trabalho que ficaram presos dentro de escritórios durante a semana inteira, porque não sofreram com as distrações do escritório e passaram menos tempo no trânsito.

Isso pode ser aplicado às tarefas que você identificou como tarefas que podem ser feitas remotamente. Além disso, uma configuração de escritório híbrido permite a continuidade dos negócios em caso de problemas climáticos, uma pandemia como a COVID ou qualquer outro grande evento que impeça você de chegar no escritório.

Isso significa que, levando todas essas coisas em consideração, um escritório híbrido resulta em mais produtividade por parte dos funcionários, o que é uma vitória para o seu chefe.

2. Redução de custos comerciais

Uma configuração de escritório remoto híbrido possui o potencial de reduzir significativamente os custos comerciais.

O mais óbvio é que ele elimina a necessidade de uma empresa comprar ou alugar um grande espaço imobiliário, já que os funcionários só trabalham presencialmente durante metade do tempo.

Além disso, ter trabalhadores híbridos também resultará na redução das contas de aquecimento e arrefecimento porque os colaboradores remotos estão em casa alguns dias da semana em vez do escritório. Então, não há necessidade de correr ar condicionado ou aquecedores 5 dias por semana.

Qual é a tecnologia necessária para configurar um escritório híbrido?

Embora a VPN seja a tecnologia tradicional usada para montar um escritório híbrido, hoje em dia ela é considerada dispendiosa, lenta e complicada de se configurar.

Um software de acesso remoto + o seu dispositivo doméstico é a melhor configuração para uma configuração híbrida.

Um software de acesso remoto como o Splashtop para Escritórios Híbridos, é fácil de configurar, oferece conexões super rápidas, suporta todos os sistemas operacionais e é muito acessível.

É assim que funciona:

Passo 1 - Comece uma versão de teste gratuita do Splashtop ou subscreva a partir de €4.58 /mês. "

Passo 2 - Instale o Splashtop streamer no teu computador e dispositivos de escritório.

Passo 3 - Instale a App Business nos teus dispositivos domésticos — esse pode ser o teu computador portátil pessoal lar, um tablet e até um smartphone.

Isso é tudo! Agora você está preparado. Você já pode se conectar com o Business App em seus dispositivos domésticos e acessar seu computador e arquivos do escritório em casa, como se você estivesse no escritório.

Assista o vídeo abaixo com uma demonstração de alto nível ou experimente o software gratuitamente.

Remote Desktop Software Overview - Splashtop

Nós já falamos muito! Esperamos que você tenha aprendido mais sobre o assunto para dar o pontapé inicial na mudança para um escritório híbrido.