Acesso remoto e fosso digital

O fornecimento de acesso remoto a laboratórios de informática poderia ajudar a nivelar as condições dos alunos no E-learning?

Por Mark Lee, Evangelista Chefe em Splashtop

Fazer um curso em uma faculdade nunca foi tão desafiador, anda mais com a COVID-19 forçando as escolas a adaptar vários níveis de ensino à distância. Esse processo é especialmente difícil para os alunos que não possuem muitas ferramentas tecnológicas para continuar o seu curso remotamente.

Um desafio da aprendizagem a distância que muitas vezes é negligenciado é a falta de acesso aos recursos do laboratório de informática.

Fiquei muito surpreso com a quantidade de softwares especializados se tornaram vitais em todas as áreas de estudo. Laboratórios de informática não servem apenas estudantes de engenharia ou ciência da computação.

Cursos de diversas áreas como arquitetura, música, design de teatro, química, artes plásticas, comunicação, design de moda e biologia dependem de softwares especializados como o Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid e muito mais — exemplos de software que requerem recursos específicos de Mac ou Windows. Além disso, os alunos só possuem acesso a Chromebooks ou outros notebooks baratos geralmente dependem desses laboratórios com computadores de alto desempenho para fazer tarefas e trabalhos.

Com a pandemia mantendo as portas de muitos laboratórios de informática trancadas, ou pelo limitando o acesso físico a esses locais, as escolas estão buscando maneiras criativas de fornecer a todos os seus alunos — e instrutores — acesso aos recursos de computação necessários para concluir seu curso ou pesquisa, cumprir requisitos de graduação e progredir em sua jornada educacional.

Preocupações durante a pandemia criaram uma demanda crescente pela educação através de software de acesso remoto

A Splashtop, criadora de soluções de acesso remoto, está no ramo desde 2007. Vimos um grande crescimento nas vendas ao longo de todos esses anos, mas nada comparado ao que estamos vivendo em 2020.

Entre junho e agosto deste ano — os meses de verão nos quais as universidades, faculdades e escolas de ensino fundamental e médio estavam se preparando para o novo ano letivo em meio a contínuas preocupações —o número de clientes no setor da educação cresceu oito vezes. Além disso, muitos clientes da área da educação também aumentaram as suas compras.

Ao conversar com nossos clientes, confirmamos que esse crescimento foi alimentado em grande parte pelo desejo de fornecer acesso remoto hardware/software do seu laboratório de informática. Sem exageros, o software de acesso remoto tornou-se uma ferramenta essencial para estudantes e instrutores que dependem dos recursos do laboratório de informática.

Aliviando a pressão dos departamentos de TI da educação

Nas escolas e universidades digitais dos dias de hoje, as demandas pelos departamentos de TI já estavam bem altas muito antes da COVID-19. Imagine a pressão quando não só os profissionais de TI precisaram implementar processos de aprendizagem remotos, pois as equipes de helpdesk também precisaram resolver problemas de maneira remota.

Quando o assunto é acesso remoto ao laboratório de informática, a abordagem VPN muito comum na área de TI possui sérias limitações que tornam as VPNs inadequadas para o aprendizado a distância de longo prazo e o acesso remoto ao laboratório de informática. Por exemplo, devido à forma como foram concebidas, as VPNs:

Não escales bem. É difícil adicionar rapidamente todos os alunos que de repente têm de aceder ao software do campus a partir de casa ou dos dormitórios. Actualizar o hardware VPN é uma tarefa cara e demorada.

Não tens um bom desempenho. A necessidade de VPNs para fazer o backhaul do tráfego de rede, especialmente, cria uma experiência de utilizador atrasado que torna difícil ser produtivo.

Não permitas que os alunos usem os seus próprios dispositivos informáticos. As VPNs requerem o uso de dispositivos emitidos pela escola ou a instalação de software de segurança do ponto final para evitar que dispositivos informáticos comprometidos se liguem directamente à rede da escola.

Introduz problemas de segurança. Em grande parte, isto acontece porque as VPNs não distinguem entre o tráfego oficial da escola e o tráfego pessoal dos utilizadores - e porque as gateways VPN e o software estão a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, são muitas vezes deixadas sem remendo.

Um software de acesso remoto de classe empresarial baseado em nuvem é uma alternativa superior, superando as limitações de desempenho, dimensionamento, segurança e hardware especializado das VPNs.

Com soluções modernas de acesso remoto, os departamentos de TI podem configurar e oferecer suporte ao acesso dos alunos e instrutores aos recursos do laboratório de informática, incluindo SSO (autenticação única) e recursos de agendamento que melhoram a segurança e a usabilidade dos recursos. O software de acesso remoto também permite esse acesso em qualquer lugar, a qualquer momento, até mesmo no caso dos alunos que dependem de dispositivos consideravelmente baratos e limitados.

Trabalhando duro para uma competitividade mais justa na educação

É claro que só porque muitos estudantes e professores possuem acesso remoto aos recursos do laboratório de informática, todos os problemas da divisão digital estão resolvidos. Porém, ainda acredito que isso pode fazer uma diferença significativa.

Entre as vantagens nós vimos:

Muitos alunos de todos os níveis de renda sabem que, mesmo que o seu campus ainda não permita o acesso físico ao software que eles precisam nos laboratórios de informática, eles ainda podem concluir seus cursos e se formar a tempo.

Com o acesso remoto 24 horas por dia e 7 dias por semana, os alunos podem passar mais tempo estudando com aplicativos cruciais, algo inviável apenas com o acesso físico aos laboratórios de informática — e ainda podem evitar situações complicadas como atravessar o campus em horários perigosos.

Esse acesso remoto 24 horas por dia e 7 dias por semana, também significa que administradores de TI e funcionários das escolas podem maximizar o uso de preciosos recursos do laboratório de informática do campus.

Com os recursos avançados de agendamento disponíveis em nosso software de acesso remoto, os instrutores podem reservar horários para realizar aulas que exigam certos software do laboratório de informática.

Recursos avançados para vários usuários permitem que os professores ajudem seus alunos remotamente sem ambos precisarem estar próximos fisicamente.

A qualquer hora do dia ou da noite, estudantes e professores podem sentar-se na sua mesa de jantar, no sofá da sua sala de estar ou no seu quarto e usar todos os recursos de computação do campus.

Na Splashtop, estamos orgulhosos e entusiasmados por oferecer uma solução que ajuda a nivelar o acesso digital para todos os alunos.