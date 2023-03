Grandes empresas estão adotando o trabalho remoto

Muitas empresas alteraram permanentemente as suas políticas de trabalho remoto para permitir mais flexibilidade. Eis o que eles estão a fazer, e como a tua empresa pode fazer o mesmo.

A pandemia da COVID-19 obrigou muitas empresas a fechar os seus escritórios e adotar diferentes modelos de trabalho remoto. Apesar dos desafios, os líderes de várias empresas e seus trabalhadores descobriram os vários benefícios que o trabalho em casa oferece. Logo, muitas empresas mudaram as suas políticas de trabalho remoto para oferecer aos funcionários mais oportunidades de trabalhar remotamente.

Então, como é esse novo normal? O trabalho remoto é realmente o futuro? As empresas vão ser completamente remotas? Talvez algum tipo de modelo híbrido?

Vamos dar uma olhada em como algumas das principais empresas do mundo mudaram suas políticas de trabalho remoto de maneira permanente:

Facebook

Em 21 de maio de 2020, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que metade da força de trabalho da empresa, cerca de 48.000 pessoas, poderia estar trabalhando remotamente entre 5 a 10 anos. A decisão foi tomada após a empresa conversar com seus funcionários e executivos sobre o trabalho em casa, assim eles puderam encontrar muitos benefícios nessa força de trabalho remota.

Força de vendas

A Salesforce fez recentemente manchetes quando o Presidente e Chefe de Gabinete Brent Hyder declarou que "o dia de trabalho das 9 às 5 horas está morto". A empresa mudou a sua política de trabalho à distância com a crença de que ao permitir aos empregados um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida doméstica, eles verão uma maior inovação e melhores resultados comerciais. Dependendo das suas funções, os empregados poderão escolher entre trabalhar remotamente a tempo inteiro, trabalhar no escritório, ou trabalhar "flex" - o que significa que só estarão no escritório alguns dias por semana.

Microsoft

A gigante informática Microsoft permite aos empregados trabalharem em casa durante cerca de 50% da sua semana de trabalho, com alguns empregados a poderem ter trabalho remoto a tempo inteiro aprovado. Isto faz parte da iniciativa da Microsoft de criar um local de trabalho híbrido que dá aos empregados mais flexibilidade, ao mesmo tempo que lhes permite usufruir dos benefícios de trabalhar remotamente e no escritório.

Siemens

Ao contrário das outras empresas nesta lista, a Siemens não é uma empresa de tecnologia. Estamos falando de uma empresa global de engenharia elétrica que possui mais de 300.000 funcionários. Mesmo assim, a empresa reconhece o valor do trabalho remoto e está permitindo que cerca de 140.000 funcionários trabalhem em casa por dois ou três dias da semana.

Twitter

O Twitter foi a primeira grande empresa norte-americana a anunciar a sua nova política de trabalho remoto. A empresa está permitindo que seus funcionários optem por trabalhar em casa ou no escritório, eles decidem. Esta decisão foi tomada após a empresa reconhecer inúmeras vantagens do trabalho remoto.

Porque é que as empresas estão a abraçar o trabalho remoto?

As empresas listadas acima e muitas outras mudaram suas políticas de trabalho remoto graças aos benefícios advindos do trabalho remoto, notados pelos funcionários e pela empresa como um todo. Os funcionários são capazes de gerenciar melhor seu trabalho, sua vida e deixam de perder tempo no trânsito. Os funcionários adoram a flexibilidade que o trabalho em casa oferece.

As empresas são capazes de explorar uma rede de funcionários mais abrangente, pois o trabalho remoto remove as barreiras impostas pela localização física dos escritórios. As forças de trabalho distribuídas oferecem às empresas acesso a mais trabalhadores com diversos conjuntos de habilidades.

Como a sua empresa pode abraçar o trabalho remoto?

À medida que mais empresas adotam essas políticas de trabalho remoto, as pessoas que procuram emprego começam a preferir empresas que oferecem ambientes de trabalho mais flexíveis. Então, se você está considerando permitir que seus funcionários trabalhem fora do escritório, o que é preciso fazer para garantir o sucesso de todo esse processo?

Primeiro, é preciso garantir que as suas operações continuem funcionando, sem problemas, como se os funcionários ainda estivessem no escritório. É preciso garantir que seus funcionários tenham acesso a todos os recursos disponíveis no escritório, mesmo trabalhando remotamente.

Use o acesso remoto para conectar os trabalhadores remotos aos computadores do escritório

O software de acesso remoto permite que os funcionários usem seus próprios dispositivos pessoais para acessar e controlar seus computadores de trabalho remotamente como se estivessem sentados bem na sua frente! Isso significa que eles podem acessar qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo da sua estação de trabalho localizada no escritório.

Na verdade, com uma ferramenta como o acesso remoto da Splashtop, os funcionários podem usar aplicativos como Adobe Creative e programas de modelagem 3D, como o AutoCAD, enquanto acessam seus computadores de trabalho usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Isso faz da Splashtop a ferramenta ideal para que empresas possam se preparar para oportunidades de trabalho remotas.

Quer aprender mais? Veja como a Splashtop ajudou milhares de empresas a adotar o trabalho remoto com software de acesso remoto e experimente nossas soluções de maneira gratuita!

Experimente gratuitamente