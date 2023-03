A Splashtop pode ajudar: Pesquisa da KPMG sobre as experiências de trabalho desde o início da COVID-19

A pandemia trouxe mudanças à maior parte das nossas vidas, mas encorajadoramente, uma recente pesquisa da KPMG de Agosto de 2020 descobriu que 79 por cento dos trabalhadores acreditam que a qualidade do seu trabalho melhorou. 70 por cento dizem que a sua produtividade aumentou, 67 por cento indicam que o seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal melhorou, e um surpreendente 84 por cento dizem estar satisfeitos com a resposta do seu empregador à pandemia.

Sem dúvidas isso só foi possibilitado graças às ferramentas que esses trabalhadores remotos usaram, incluindo produtos de desktop remoto como a Splashtop. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto no local e em nuvem para organizações, além de oferecer segurança e confiabilidade de nível empresarial.

Na verdade, a Splashtop fez a sua própria pesquisa em junho deste ano e determinou que antes da COVID-19, 71% dos entrevistados nunca haviam trabalhado ou raramente trabalhavam em casa. Apenas 8% já haviam trabalhado de maneira remota.

Muitas ferramentas e a própria tecnologia só são úteis quando identificamos uma estratégia e certos objetivos. Quando você souber para onde quer ir, as ferramentas de trabalho remoto irão te ajudar a chegar lá. De maneira inédita, cada vez mais empresas estão usando software de desktop remoto como a Splashtop para incentivar o trabalho em casa.

Depois de usar a Splashtop, 75% do grupo disse que usaram o acesso remoto para trabalhar em casa de maneira eficiente.

Veja mais informações da pesquisa feita pela KPMG: De acordo com 91% dos trabalhadores que trabalham remotamente em algum nível, novas tecnologias foram fornecidas para ajudar na realização do seu trabalho, mais da metade desses trabalhadores remotos (55%) querem uma flexibilidade para continuar trabalhando remotamente pelo menos por meio período.

O que a Splashtop faz muito bem como solução de acesso remoto é permitir que os trabalhadores acessem seu computador profissional usando qualquer um dos seus computadores pessoais, tablets ou dispositivos móveis. Isso oferecer aos trabalhadores uma flexibilidade ilimitada sem comprometer a seu produtividade.

Com a Splashtop, trabalhadores remotos que usam software especializado no trabalho podem acessar e controlar remotamente seus computadores e trabalhar normalmente com edição de vídeo, animação, design 3D, CAD e outros softwares em tempo real, eliminando a necessidade de adquirir mais licenças de software para dispositivos pessoais.

Olhando para o futuro, a pesquisa realizada pela Splashtop no início do verão mostrou que quase 75% dos entrevistados esperam continuar trabalhando em casa, mesmo após o nível das restrições da pandemia diminuir. 28% dos participantes sugeriram que trabalhar em casa pode se tornar o novo normal para suas empresas.

A pesquisa da KPMG indicou uma necessidade ainda maior de colaboração envolvendo o acesso remoto. Embora muitos trabalhadores relatem experiências aprimoradas, a pesquisa observou que os trabalhadores remotos continuam precisando de suporte. O grupo geral de entrevistados indicou que o suporte havia piorado, principalmente na capacidade de colaboração (cerca de 35%).

A Splashtop é uma importante ferramenta de acesso remoto justamente por esse motivo — ela permite uma maneira mais simples de interagir e acessar todos os tipos de dados remotos, facilitando o diálogo necessário para compartilhamento de conhecimento e engajamento.

Experimente a Splashtop gratuitamente

A Splashtop possui planos de acesso remoto para indivíduos, pequenas equipes e grandes empresas visando estimular o trabalho remoto. Os usuários poderão acessar suas estações de trabalho Windows, Mac e Linux usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Teste gratuito

Saiba mais sobre como estimular o trabalho em casa com a Splashtop.