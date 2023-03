A chave para uma política de trabalho remoto bem sucedida: Política de Flexibilidade

Os líderes de negócios estão percebendo que oferecer aos funcionários opções flexíveis de trabalho remoto pode levar a melhores resultados e a uma força de trabalho mais feliz.

Até há pouco tempo atrás, as políticas de trabalho costumavam ser definidas e rígidas. As políticas exigiam que funcionários trabalhassem especificamente no escritório e durante um determinado período de tempo.

Apesar dos avanços tecnológicos que tornaram possível para muitos trabalhadores de escritório fazer o seu trabalho a partir de qualquer lugar, as empresas têm-se mostrado relutantes em mudar as suas políticas. Os líderes empresariais estavam preocupados que se os empregados não estivessem a trabalhar no escritório durante tempos específicos, então a empresa como um todo iria experimentar uma diminuição na eficiência.

No entanto, a pandemia da COVID-19 forçou as mãos das empresas. Com muitos profissionais trabalhando em casa durante grande parte de 2020, executivos e funcionários descobriram os muitos benefícios da flexibilidade do trabalho remoto e descobriram que os funcionários poderiam manter a sua produtividade trabalhando remotamente.

Como resultado, muitas empresas líderes estão agora alterando suas políticas de trabalho remoto para focar menos em quando e onde os funcionários trabalham, e mais em resultados e flexibilidade.

Dando aos Funcionários a Flexibilidade para Escolher seu Cronograma de Trabalho

A gigante da computação Microsoft apareceu nas manchetes com uma nova política de trabalho remoto que abraça a flexibilidade dos funcionários. Em um post no blog da empresa intitulado “Abraçando um local de trabalho flexível”, a Microsoft descreveu o objetivo da sua nova política de trabalho remoto:

“A flexibilidade pode significar coisas diferentes para cada um de nós, reconhecemos que não existe uma solução única dada a variedade de funções, requisitos de trabalho e necessidades de negócios que temos na Microsoft. Para resolver isso, fornecemos orientações aos nossos funcionários para que eles possam tomar decisões informadas sobre cenários que podem incluir mudanças no seu local de trabalho, localização desse local e/ou horas de trabalho...”

Isso quer dizer que a Microsoft está capacitando seus funcionários a tomar decisões conscientes sobre onde eles trabalham e em qual horário. A política de trabalho remoto não está mais definindo essas coisas pelos funcionários, em vez disso, ela serve como orientação para ajudar os funcionários a tomar as melhores decisões possíveis em relação aos seus próprios horários de trabalho.

Abraçar a flexibilidade será a chave para uma política de trabalho remoto bem-sucedida em um mundo pós-COVID, pois ela permite que os funcionários definam seu horário de trabalho da maneira que funcione melhor para eles. Todos possuem suas próprias obrigações (tanto em suas vidas profissionais quanto pessoais) e suas próprias preferências. Uma política de trabalho remoto flexível reconhece que as abordagens estabelecidas no mercado não funcionam para todos.

Gerentes podem hesitar em conceder tal flexibilidade com medo de que a eficiência do trabalho possa diminuir. No entanto, os gerentes podem evitar essas armadilhas definindo expectativas claras ao implementar políticas flexíveis de trabalho remoto. Essas expectativas podem incluir:

A quantidade de trabalho que o empregado deve realizar e até quanto

Quando e através de quais canais os funcionários de trabalho remoto devem estar disponíveis para se comunicar com outros funcionários

Dias e horários nos quais a participação em reuniões/eventos presenciais ou virtuais é obrigatória

No final das contas, os gerentes precisam permitir que os funcionários assumam a responsabilidade envolvida. Ao invés de se concentrar em quando e onde seus funcionários trabalham, eles devem oferecer a flexibilidade para que seus funcionários possam tomar essa decisão e focar nos resultados.

Políticas de trabalho remoto bem-sucedidas levam à uma força de trabalho mais feliz, pois seus funcionários podem equilibrar melhor seu trabalho e sua vida pessoal. Ela também ajuda na hora de recrutar os melhores funcionários, pois a flexibilidade do local de trabalho está se tornando uma prioridade máxima para os candidatos.

